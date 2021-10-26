【閃‧亮‧人生@iM網欄】走一條最難行的路 值得…只因有你同路

不務正業的這兩個年頭

在香港時裝週上演合共三場的Fashion Show上月終告一段落，完成這個年度大Project才有時間靜下來，沉澱一下，重新整理一下未來工作的思路和方向。

創建出道僅僅兩年的Fashion品牌，確實用了很多心機，身、心、腦袋的用力程度簡直是達到一個極點。

選擇了做Fashion、做摩登長衫和新派唐裝，可說是我人生做過最「不務正業」的一件事情。踏入人生下半場，能找到一門興趣，甚至有機會變成一門事業，當然會傾盡全力、「瞓」身去做啦！

做Fashion Show真的好好玩，整個過程雖然充滿著挑戰，當中也交了很多學費，但能夠策劃及完成一個令人會WOW、令人眼前一亮的Show，的確很有滿足感！

但…這一切，尤其在此時此刻此地的市場環境下，實不相瞞，只是表面上的風光，要成功地將「她」變成一盤生意，完全是另一門學問！

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就算不被看好，仍要堅持自己

身邊的朋友和家人，過去兩年簡直有10萬個為甚麼給我...

「點解做Fashion呀？！」「點解入行做已式微的長衫呢？」「點解做自己唔熟的行業呀？」「响呢個時勢做Chinese-Chic華服生意？」下省宇宙無限多的其他問題…

點解要揀一條不容易行的路去走？確實問得好！本業其實真的已經忙得不可開交，而這份「不務正業」的工作，也必須用上很多心力和時間才能有機會生存。在經營這品牌的過程，有感時不與我之餘，甚至感到有點吃力而且不討好，前景也不太被人看好…

雖然Chinese-Chic Fashion這門生意這兩年不景氣是預料之內，我的初心很簡單，因我從小到大，親眼見證著我的爸爸在40年前，憑藉他一雙手、他的獅子山精神，由零開始創立了他自己的品牌，到今日，有幸成爲一個土生土長、家傳戶曉的香港品牌。所以到了我這一代，自稱爲「創二代」的我，也想試試憑自己雙手，試試走我爸爸走過的創建品牌之路。

因此膽粗粗在香港嘗試建立一個要富有香港特色、香港故事、100%香港原創、香港設計，而且要結合傳統文化又不失時尚的華服潮牌。很想打造一個有代表性的香港品牌，藉著品牌讓全世界看到香港美麗的一面。

要成功做到國際知名這可能是一個遙遠的理想，我只希望能默默耕耘，做好我能力範圍內，將慢慢在消失中的一些文化和藝術，融入時裝和生活時尚當中，活化被視為「老土」的傳統，推廣給年青人和我們的新生代。

硬性子要走一條最難行的路，只因相信會有好回報

人生匆匆那就幾十年，在我的餘生，若能有機會由零開始、親手打造一個香港文創品牌，我覺得這是一件很有意義的事情。

因此，「不務正業」的我至今仍然在堅持着…面對四方八面給我的問題、萬千多個疑問、甚或不認同，平衡著收入與支出。「硬性子」的我繼續走著我想走的路，還是選擇去相信只要繼續堅守，將來應該會有好回報的信念。

每個人都有不同的路要走，也會要面對不同的難題、數之不盡的十字路口，今次的分享，希望能正面啟發大家，正所謂「家家有本難念的經」、「我睇你好，你睇我好」的。但如果你也像我一樣，也是「硬性子」，Deep Down埋藏著「能人所不能」的性格，決定了就要盡力做到最好的話，我們就要有信念，只要相信自己選擇的路，哪怕是最難行的路，也要迎難而上，找到自己心中的價值！

送上近期我十分喜歡的歌，由我很欣賞的「星二代」鄭欣宜主唱的《最難行的路》，由Wyman填詞，其中副歌一段寫到：

「寧願不揀最易的路，捱極還未到。

寧願與你現在止步，用以後打賭。

硬性子，堅信硬撐的回報就到。

苦...即使注定要熬，愛縱是遲大到，結局卻最好！」

對我很有啓發！

那怕我所做的不合主流的心意、未能迎合大眾喜好，那怕這門也不是甚麼的大生意…請恕我不會折衷，不揀最易的路，就算要兜最大的圈，只要自己找到其意義和價值，便要義無反顧地繼續去走吧！

堅持的路真的很難很辛苦，但每當沿途能遇上就那麼一兩個知音人，這種幸福的感覺，真的無可代替！

「寧願不揀最易的路，行極還未到。寧願你最後未傾慕，但信念安好……

在意的不再是愛的煩惱，是哪樣做人更清高？餘生那段旅途，與哪類人共舞？」

你會是與我繼續共舞的哪個人嗎？！

《最難行的路》

演唱：鄭欣宜 作詞：黃偉文 作曲：徐沛昕 編曲/監製：何秉舜

其實我 明白你想我順從

若要演 自信也會欺哄

圍住你 全力迎合喜好

怨恨扮做認同 憤怒扮做面紅

無奈我 還是我一貫內容

別再講 為了愛戀

委屈很有用

如自貶 先有捷徑

讓我兜最大那個圈 也拒絕折衷

寧願不揀最易的路

行極還未到

寧願你最後未傾慕

但信念安好

在意的 不再是愛的煩惱

是哪樣做人 更清高

餘生那段旅途

與哪類人共舞

寧願以 榮獲你討厭自豪

未太想 為搏愛寵

鞠躬一百度

求幸福 倘有代價

用折腰 去換待我好

恕我做不到

寧願不揀最易的路

行極還未到

寧願你最後未傾慕

但信念安好

在意的 不再是愛的煩惱

是哪樣做人 更清高

餘生那段旅途

與哪類人共舞

縱是渴望你擁抱

要是宇宙圓方 只得你地牢

逃離你 也是遲早

寧願不揀最易的路

捱極還未到

寧願與你現在止步

用以後打賭

硬性子 堅信硬撐的回報就到

苦 即使注定要熬

愛縱是遲大到

結局卻 最好

後記：

我在上個月的「不務正業」年度大Project究竟是甚麼？

就是一口氣在HK Fashion Week做了三場以Chinese-Chic做主題的新派長衫、潮流唐裝Fashion Show，分別以「朝九晚五」的香港、以年青活力掛帥的《When Denim Meets Cheongsam》牛仔布長衫系列，以及以「晚九朝五」的香港、霓虹燈光夜景的Party Theme系列《Neon City Loves Cheongsam》！

當中還有一場是聯乘VTC HKDI年青時裝設計師的《未來長衫Next In Cheongsam》Show 。

今年SPARKLE COLLECTION的設計主調為活潑、玩味、Colorful又帶點Naughty的Modern Chinese-Chic長衫。我在構思Fashion Show時，特別注重台上整體效果，尤其是音樂上的配合。為了營造出顛覆傳統、突出中西文化融合的感覺，特別「玩」了別具中西合璧的音樂元素～由兩位國家級的著名香港二胡演奏家辛小紅、辛小玲姐姐坐鎮，聯乘潮人DJ Heman的超級音樂Crossover，為整個長達30分鐘的Catwalk作現場音樂協奏，帶動著整個Fashion Show的氣氛，效果出奇的理想！

再次感謝台前幕後各位曾出心出力的同事們、各路專業人士和各界友好的支持和配合，「在心中」！

▲ SPARKLE COLLECTION品牌創辦人與Next In Cheongsam 2021一眾得獎學生合影留念

SPARKLE COLLECTION @ CENTRESTAGE 2021精彩回顧

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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