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歐美多校萬聖節禁扮《魷魚遊戲》角色 憂學生模仿暴力情節

環球經濟金融 08:30 2021/10/27

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Netflix劇集《魷魚遊戲》成為全球熱話，隨著萬聖節臨近，部分父母或打算為子女裝扮成《魷魚遊戲》內的角色。但部分歐美國家學校憂慮學生會模仿劇中暴力情節，宣布禁止學生在萬聖節打扮成《魷魚遊戲》角色。

澳洲擬限制社交平台 未滿16歲用戶須獲家長授權 【下一頁】

愛爾蘭首都都柏林一間小學最近表示禁止兒童在萬聖節打扮《魷魚遊戲》角色，並向家長表示劇集「絕對不適合年幼學生觀看」。據悉，在最近的家長會上，也有老師對學生在校園模仿劇集的遊戲表達擔憂。

此外，美國紐約州Syracuse區的3間小學，周一（25日）亦宣布禁止學生在萬聖節活動穿著《魷魚遊戲》服飾，包括參加者運動服、工作人員連身服及面具等，認為服飾帶有潛在暴力含意。

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西班牙首都馬德里亦有學校呼籲，家長在子女觀看《魷魚遊戲》時應給予適當指引，同時勸籲16歲以下學生不應接觸劇集內的暴力行為。

日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民（第二版） 【下一頁】

早前有報道指，英格蘭、比利時及加拿大有學生在校園因參與劇集內遊戲而遭毆打，引起全球家長關注子女過份模仿劇集情節。

事實上，Netflix早已將《魷魚遊戲》定性為「只適合15歲或以上觀眾」的節目，而且發布劇集含有性、暴力及自殺內容的警告。

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責任編輯：郭麗明

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