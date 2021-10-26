【華為動向】香港華為雲峰會揭幕　公布多項新技術

▲ 華為雲也公布多項新雲技術，當中包括：華為雲Stack 8.1、分散式雲原生UCS、盤古系列大模型、天籌AI求解器、GaussDB全面升級、全新區塊鏈引擎華為鏈、FunctionGraph 2.0有狀態函數、多雲容器平台MCP、實時音視頻SparkRTC及「開天」aPaaS。

疫情爆發後企業紛紛推行數碼轉型，要存取大量數據，「上雲」對企業而言是勢在必行。華為今（26日）舉行2021年香港華為雲峰會，公布多項新雲技術，並探討企業於雲轉型及智能升級的發展及前景。

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華為雲副總裁，華為雲全球Marketing與銷售服務總裁石冀琳透過視像方式，在會上發表演講。她提到，粵港澳大灣區各行各業正致力推動智慧化升級，雲和AI等創新技術的應用成為成功的巨大推動力。華為雲作為服務供應商，將會繼續透過三大服務，分別是基礎設施即服務、技術即服務以及經驗即服務，協助客戶數字化轉型。她又透露，截至2021年10月，華為雲已上線220+雲服務、210+解决方案。

▲ 華為雲副總裁，華為雲全球Marketing與銷售服務總裁石冀琳提到，粵港澳大灣區各行各業正致力推動智慧化升級，雲和AI等創新技術的應用成為成功的巨大推動力。

而今在會上，華為雲也公布多項新雲技術，當中包括：華為雲Stack 8.1、分散式雲原生UCS、盤古系列大模型、天籌AI求解器、GaussDB全面升級、全新區塊鏈引擎華為鏈、FunctionGraph 2.0有狀態函數、多雲容器平台MCP、實時音視頻SparkRTC及「開天」aPaaS。

其中華為雲Stack 8.1，就增加了AI推理、區塊鏈、IoT、大數據治理、雲桌面、企業運營分析等8大服務。而早前國家電網重慶公司就通過引入AI推理，採用山區高壓輸電線路的無人機智能巡檢，將原來人工燈塔需要16天才能完成的桿塔巡檢、檢測，降至2天就可以完成，巡檢效率提升了8倍，線路的故障率也降低了60%。

病理診斷挑戰賽 發掘港AI科研人才

另外，華為也在會上公布香港MindSpore Challenge – 病理診斷挑戰賽的得獎者。經過初賽的模型評分及決賽的現場答辯後，模型大獎及銀獎分別由初創企業StatLytics及來自香港城市大學的ryy團隊奪得，ryy團隊更同時奪得答辯大獎。而答辯銀獎則由香港大學及D²4H組成的 I²4Med奪得。各得獎隊伍均獲頒現金獎及華為雲代金券。

▲ 香港MindSpore Challenge – 病理診斷挑戰賽得獎隊伍與評審及頒獎嘉賓合照。

華為香港研究所諾亞方舟實驗室主任耿彥輝表示，活動展示了MindSpore能夠滿足人工智能病理學診斷上的需求，也引起了社會對AI病理學診斷的討論和關注，發掘香港的AI科研人才，為未來推動AI醫療服務打好基礎。

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責任編輯：曾曉汶