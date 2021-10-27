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【英國王室】英女王無得放狗 出院一周仍要休養

環球社會熱點 08:05 2021/10/27

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95歲的英女王近期密密履行公務，上周更突然取消訪問北愛爾蘭行程，並留院一晚。英媒報道，英女王出院一周仍處於休養狀態，一向愛狗的英女王更暫時無得帶愛犬散步，要暫由王室人員代為放狗。

英國歌手Ed Sheeran確診 曾與威廉凱特同場;【下一頁】

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），上周三（20日）入住位於倫敦市中心的愛德華七世國王私家醫院（King Edward VII’s hospital）。

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英女王接受初步檢查後，於翌日已經返回溫莎堡。王室發言人指英女王精神狀態良好，將按照醫生建議休息數日，已在周四下午恢復工作。

英女王自1944年起飼養哥基犬，目前養了兩隻哥基幼犬及一隻哥基臘腸混種犬。英女王一直喜歡在溫莎堡的弗羅格莫爾別墅（Frogmore House）附近放狗。

但因為英女王入院，這段時間一直都由王室工作人員代為放狗，英女王只能暫時繼續休養。

【英國王室】英女王取消北愛行程 突入院留宿一宵;【下一頁】

雖然英女王丈夫菲臘親王（Prince Philip）於今年4月去世，但英女王仍然堅持履行公務，自4月以來已出席120場官方活動。

而英女王72歲的長子王儲查理斯（Prince Charles）及71歲的女兒安妮公主（Princess Anne），同期也分別出席191場及255場活動。

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責任編輯：鄭錦玲

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