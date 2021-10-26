【內房危機】傳外匯局要求房企明日前提交境外債到期情況　已為境內資金還債開「綠色通道」

▲ 傳外匯局召房企進行債務摸底調查 周三前提交境外債到期情況

發改委外資司發公告指，與外匯局資本司召開部分重點行業企業外債座談會，聽取參會企業的經營情況、外債償付計劃和意見建議。據內媒報道指，國家外匯管理局上海分局昨日召開會議，對房地產企業境外債券到期情況進行逐一摸底調查，要求周三前提交本年度境外債到期情況，周五提交今年年底境外債的安排，包括到期本金和利息、回購需求以及自有資金安排等情況。

許家印據報被要求用個人身家還恒大債務，看【下一頁】

報道引述多間房企人士指，是次外匯局的摸底調查，是要掌握房企是否存在違約風險，不過，類似的摸底調查定期都會出現，以更新信息，並不是新出台的規定和要求。

另外，內媒引述消息指，國家外管局已為房企境內資金償還境外債開闢「綠色通道」。據悉，綠色通道開通後，房企用境內資金償還境外債時，審批速度明顯加快。

據發改委外資司的公告指，會議指出，將繼續在外債備案登記、資金出境等方面滿足企業合理合規的外債置換和償付需求，同時要求企業不斷優化外債結構，嚴格按照批准用途使用外債募集資金，積極主動做好境外債券本息兌付準備。

有內媒引述分析指，接連的房企美元債違約，已經直接影響中國企業在海外的信用，是次外匯局的做法，主要是了解房企現時負債的健康度，接下來或有機會對房企信貸融資的政策作微調， 因目前境內缺乏好的融資渠道，給中小房企在境內進行債務融資。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【內房危機】星展香港：房地產稅有正面影響 或可抵銷部分城市供應短缺問題

【內房危機】融創預告有力還12月到期債務、照跌9% 當代置業違約走數20億