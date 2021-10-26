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【周大調富格曲@iM網欄】《魷魚遊戲》由天才音樂家配樂

名人薈萃 18:31 2021/10/26

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韓國原創劇《Squid Game》（魷魚遊戲）自917日上綫以來，已成為全球最受歡迎的非英語原創劇集。於串流平台上綫短短數周，已吸引過億觀眾。收費用戶激增了四百多萬，按季增逾一倍，錄得了全年最大的增幅。據聞，《魷魚遊戲》製作成本約2千多萬美金，卻為公司創造了近9億美金的價值，大賺40多倍，成績裴然。

Photo©️Netflix

《魷魚遊戲》由黃東赫執導和編劇，此劇亦主要以他兒時的韓國遊戲為基礎，講述一個關於現實生活的殘酷故事。身兼執導和編劇，黃東赫花了不少心血，單是《魷魚遊戲》首兩集的劇本，就用上近半年時間撰寫。撰寫劇本期間，更因健康問題，先後失掉六夥牙齒！

參演的演員有多位影帝級男星，包括李政宰、朴海秀、孔劉和李秉憲等。此外，劇中還有人稱「御用奸人」的許成泰及路易威登全球大使 (Louis Vuitton Global Ambassador ) 鄭浩妍參演，陣容鼎盛。

高水準的劇集製作，除了劇本、導演及演員之外，配樂處理都一絲不苟。而《魷魚遊戲》的配樂，的確令人留下深刻印象。

看過《魷魚遊戲》的朋友都不難發現，劇中引用了好幾首大家都耳熟能詳的經典名曲，包括流行曲《Fly Me to the Moon》，古典音樂《海頓，降E大調小號協奏曲》Haydn’s Trumpet Concerto in E flat major，《小約翰 · 施特勞斯，藍色多瑙河圓舞曲》 Johann Strauss II’s An der schönen, blauen Donau ，《柴可夫斯基，C大調弦樂小夜曲》Tchaikovsky’s Serenade for Strings in C Major 。其中，《海頓，降E大調小號協奏曲》早已成為導演一代韓國人所熟悉的遊戲節目開場曲，容易引起當地人的共鳴。另外幾首本來輕鬆、優美的曲調，配上劇中非生即死的緊張畫面，無疑形成了強烈的對比。

「天才音樂家」鄭在日

原創歌曲方面，負責作曲、編曲的鄭在日於《Way Back then》用上韓國傳統民族樂器如大笒（傳統竹笛）及杖鼓等，以襯托劇中的傳統孩童遊戲，而 3-3-7 掌聲亦有為參賽者打氣加油之意。個別樂曲則用上電子合成器及電子結他，以增加時代感及製造特殊氣氛。

「天才音樂家」鄭在日

現年四十一歲的鄭在日早已在韓國樂壇被譽為「天才音樂家」。3歲起接觸鋼琴，10歳自學結他，12歲與高中生自組樂隊，自此與音樂結下了不解之緣。即使在服兵役期間，鄭在日亦埋首於軍樂的創作及編寫。之後，他從事多方面的創作及演出，多年來獲獎無數。據說，他每天都會彈奏巴赫 (Bach) 的哥德堡變奏曲 (Goldberg Variations)，一邊練習，一邊冥想。

早陣子，奧斯卡金像獎得獎影片《上流寄生族》大獲好評，負責電影配樂的正正是鄭在日。

鄭在日，一個值得留意的名字。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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