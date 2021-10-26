【搜游食誌@iM網欄】百分百投入的「體驗」 垂涎三尺的琵琶鴨

要數大熱話題，MIRROR 丶ERROR以外，應該是「魷魚遊戲」，無論你是否已經看了此韓劇，或其他地區劇集版本，如「有栖」，叫人最有共鳴感是「人性的弱點」，觸到痛點的劇情時，心裏就戚戚然，但你又會感到是一份非常實在的命途掙扎。劇集中有一段叫我深深感悟人生最有趣的事情就是「親身體驗」！亦是當下零售業在近幾年屢被顛覆常態後的核心，管他線上線下，能否持續經營就是有賴「消費者」是否有良好體驗的經驗。

▲ 韓劇「魷魚遊戲」不單高收視，更牽起社會廣泛的討論。

話說劇集中一位老先生，也是魷魚遊戲的參加者，但主角最終被安排發現到「老先生」原來是這個殘酷遊戲的始作俑者，滿腔悲憤的他質問他為何已經如此富有，還要跟他們這群走頭無路的人一同參與這個等同「自殺式」的遊戲，老先生已是臨終的肺腑之言：「旁觀者的樂趣，怎可與親身參與體驗遊戲的樂趣相比，是錢也買不到的刺激和感受。」

▲ 身穿綠色制服就是玩家，親身體驗這玩命遊戲，才確切感受到有多刺激！

同業者或行內人常互相交流如何改善績效，方法就是讓消費者完全體驗到正面的真實驗證，企業負責人要有這份誠懇和勇氣才可建立真真正正的「品牌」。消費者同廣告代言人不一樣，他是要自掏腰包去「體驗」，代言人是「收錢」去體驗，誰的話最真確呢？

▲ 當你親身體驗一道全程不費10分鐘就完成的紅蟳什錦糯米飯，讚罷！

週日與廿多位VIP會員一起完成「開心煮飯仔」烹飪活動，菜式是茶香雞、紅蟳（蟹）糯米飯、琵琶豆腐。每位參加者親自動手完成紅蟹糯米飯和琵琶豆腐，那份喜悅從不停自拍，就可想而知。那個凹凸不平的SILGA鍋具，在家用得七竅生煙，原來未知掌握的巧妙要訣，講解後，每個參加者都百分百投入去「體驗」，如何讓他們5分鐘就簡單成就了一道紅蟹糯米飯。

▲ 消費者只會流露親身體驗的事實。

當大家輕鬆愉快道出一句，令我們加油的鼓勵話語：「原來不只物有所值，是物超所值！」這份真實的良好體驗，才會令用家向週遭親友推介，轉發貼文。沒有真正的品質和服務，不可能有回頭客，花多少廣告也無法令企業回春，只會被淘汰。

▲ 經歷20多年都保持粵式燒味的品質精髓，成為「益新」其中一道招牌菜 - 琵琶鴨。

結束活動，想著如何慰勞自己，就直奔灣仔「益新」，我認識他們也近廿多年，他也是幾許上上落落，座落灣仔現址已10多年了，由銅鑼灣地鋪轉戰利舞臺，再瑟縮跑馬地小店，再上山（渣甸山），然後又下山，我都一一驗證當中食物質素，從沒讓食客失望，那隻想起都流口水的琵琶鴨，真是粵式燒味的經典，皮脆肉香是必然，欣賞他跟坊間不同之處，沒有大量殘留的味精及醃料，保留鴨本身紅肉的肉香味，皮下油脂恰到好處，油而不膩，脆皮下熟成的粉嫩鴨肉，軟滑甜香，因鴨的骨肉相連，食起來也豪爽，另一番風味。

▲ 吊燒鳯肝實在是色、香、味俱備的必選餐前美食

當晚的意外驚喜是餐前小食吊燒鳳肝，取價真實惠（HK$128), 是滿載溫馨、幸福的小食；先母在我們兒時，經常特意在燒味店等候出爐的燒雞肝和鴨腳包，買回來給我和弟弟們做下午茶，那時少不更事，只知好味道，那裡懂得欣賞這些傳統粵菜。益新是日的吊燒鳳肝，每隻沿著肝型帶點焦糖燶邊，甜香帶脆，整個鳳肝滲著絲絲玫瑰露酒的銷魂之氣，帶點咀嚼口感，絕不糜爛，是優質鷄肝，餐前佐酒小食的不二之選；配蒜子上湯浸豆苗，那份飽足和愜意，叫我忘卻一天的疲累！

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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