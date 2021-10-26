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【串流媒體】瑞典串流平台Viaplay訂閱用戶上升28%　將與Netflix和Disney+競爭

商業 18:56 2021/10/26

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Viaplay 的訂戶在第三季度增長了28%（NENT Group Flickr圖片）

串流平台競爭愈趨激烈，瑞典媒體集團NENT表示，旗下串流媒體平台 Viaplay 的訂閱人數在第三季度增長了28%，目標與Netflix和Disney+等平台直接競爭。

【香港出口】9月出口貨值按年上升16.5%　往新加坡出口貨值比往年同月升86.3%

NENT表示，Viaplay第三季度增加了32.2萬名訂閱用戶，當中大多數是國際用戶，有28.6萬名；其餘3.6萬來自北歐國家。總訂閱人數增至360萬，上升了28%。增幅的主要原因是期內直播體育賽事，令訂閱人數有所增加。

雖然用戶人數上升，但經調整的營運收入（Adjusted Operating Income）方面，從一年前的1.76億瑞典克朗（約1.59億港元）降至8000萬瑞典克朗（約7228萬港元）。該企表示，主因是期內因擴展國際業務，衍生額外2億瑞典克朗（約1.8億港元）的開支。

NENT行政總裁Anders Jensen表示，今年Viaplay將帶來不少於50部作品，明年帶來60多部作品，並在未來幾年內獲得幾項主要體育賽事的版權。

現時Viaplay的市場包括愛沙尼亞、拉脫維亞、波蘭和立陶宛，未來計劃在美國、英國、加拿大、德國、奧地利和瑞士推出；目標到2023年底將數量會增加至16個市場。

【英國經濟】創近8年新高　8成英國僱主計劃年內招聘新員工

【職場福利】Spanx新估值達93.3億　創辦人向每名員工派頭等機票和7.8萬

責任編輯：陳明俊

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