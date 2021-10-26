【業績︱豬肉股】萬洲首三季生物公允價值調整前純利按年跌近12%

▲ 萬洲首三季生物公允價值調整前純利按年跌近12%

萬洲 （00288） 公布首三季業績，生物公允價值調整前純利為7.9億美元，按年跌11.8%，生物公允價值 調整後純利為8.5億美元，增加11.7%。期內，經營溢利為13.1億美元，按年跌11%，收入增6.9%至200.6億美元。

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萬洲首三季肉製品銷量按年升2.1%至243萬公噸，其中，美國銷量上升5.8%，主因餐飲服務需求繼續從新冠病毒疫情恢復，同時零售需求保持強勁，歐洲銷量上升7.9%。然而，由於消費步伐放緩，中國的銷量下跌2.0%。整體收入按年上升13.4%，經營利潤上升14.2%。

豬肉銷量升10.1%至320.7萬公噸。中國儘管進口規模縮少，但屠宰量大幅上升，故銷量上升15.4%。於美國由於屠宰業務提升及需求強勁，銷量上升5.2%。整體收入按年跌2.2%，並錄得經營虧損1,900萬美元，去年同期則錄得4.45億美元。

萬洲全日跌0.8%，收報5.23元，成交1.4億元。

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編輯：袁諾曦