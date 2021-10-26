【新股IPO】UJU HOLDING1948招股 入場費約9252元 字節跳動香港及小米做基石投資者

綫上短視頻營銷解決方案供應商UJU HOLDING（新上市編號：01948）周二（26日）至周五(29日)招股，擬於全球發售1.2億股，其中10%於本港公開發售，招股價介乎6.7元至9.16元，以每手1,000股計，一手入場費9,252.31元；11月8日掛牌。

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該股上市引入基石投資者，認購金額合共1,500萬美元，其中字節跳動香港認購1,000萬美元，小米集團(01810)全資持有的Green Better認購500萬美元。



是次集資所得，其中4.9%用於升級其優量引擎平台並專注於研究、開發及使用AI功能及SaaS技術，3.3%用於探索與在線上短視頻平台上從事電商業務之廣告主客戶之業務機會，6.6%用於提升內容製作能力，59.3%用透過提升與現有媒體合作夥伴的關係及擴大其廣告主客戶及媒體合作夥伴群擴展業務，16%用於於尋求對與公司產生協同效益並可增強其在當地營銷之實力的商機進行戰略投資和收購，其餘9.9%用作營運資金及一般企業用途。

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UJU HOLDING是次上市獨家保薦人為民銀資本，財務顧問為軟庫中華，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為民銀資本及國泰君安國際，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為中信證券、招銀國際、海通國際、華盛證券、安信國際、建銀國際、申萬宏源香港、軟庫中華、中銀國際及富途證券。

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記者：張以正