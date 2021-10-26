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【溫股知新】大市行區間 新股點樣揀？

iMTV＋ 18:20 2021/10/26

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00:25 大市情況
02:10 25377點有支持
05:45 3143 銀行ETF 八大金剛
09:35 絕密三寶
11:50 2138
12:20 01691
14:20 03868
15:23 01909
17:00 01083
19:40 00914
23:10 01211
23:40 02628
25:16 00839/00382
26:30 01310
27:50 00726
31:20 00916
32:35 00354
39:00 01801

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