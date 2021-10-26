【護膚商機】護膚品需求增　亞太區市場份額最大達35%　料未來數年增長持續強勁

▲ 疫情下出現「口罩肌」，愛美人士更著重日常的護膚程序。（法新社圖片）

疫情下出現「口罩肌」，愛美人士更著重日常的護膚程序。企業顧問公司Grand View Research發表一份報告，顯示2020年的數據，以及預測2021年至2028年期間的市場變化，全球護膚品市場於2020年達逾1,290億美元（約1萬億港元）。

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是次調查於2020年進行，並在2021年10月發布。涵蓋的地區有北美、歐洲及亞太區等地，當中包括美國、加拿大、德國、中國、日本、印度等國家。

調查發現在2020年期間，受訪消費者選擇傾向面霜和保濕霜。並指出，上述兩類產品的收入佔比最高，錄得超過40%。皆因該些產品有助改善補水、去痘，以及快速改善皮膚乾燥等問題。更預計，在未來繼續保持佔比最高的領先地位。

至於在2021年至2028年期間增長最快的護膚品，調查預料，將屬面膜和精華等產品。皆因不少面膜成份含抗氧化功效，以及能夠針對不同類型的皮膚，能夠面向不同受眾，預計其複合年均增長率（CAGR）約5.7%。

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護膚品暢銷，新舊護膚品牌也在創造和擴大產品組合，以攻佔更多消費客群。並因應疫下線上銷售擴大，開始加強網上銷售服務。例如資生堂於2021年7月，在日本推出並發售新款精華液；同時在其約380家門店和美容網站watashi+有售。另也有P&G於2021年6月在美國推出「Good Skin MD」，在線上和線下銷售包括防曬、晚霜、精華等產品。

事實上，亞太區客群消費力正在增加。據悉，該區成為2020年最大的市場份額，錄得超過35%。同時，該區受惠印度和中國的化工業擴張、受到監管支援等因素；預計將能確保護膚產品製造商持續獲得原材料。從而帶動亞太區在預測期內，繼續成為市場增長最快的地區。

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另近年男性護膚及彩妝市場不斷擴大。調查也提及，雖然女性市場於2020年仍佔整體收入最高，超過60%，市場主導的趨勢將會持續下去。但男性正在加強個人護理的認知，預料男性市場在預測期內增長，預料CAGR達5.1%。

調查指出，2021年市場則有望達至1,350億美元（約1.05萬億港元），即較2020年有所增長。展望未來數年，全球護膚品市場在預測期內CAGR將達4.8%。尤以面霜、防曬和身體乳液最為暢銷。

責任編輯：馬意文