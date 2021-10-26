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#LYOS示範單位面世　長實設計搞新意　全屋無露台及工作平台

股樓投資 19:21 2021/10/26

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長實（01113）旗下洪水橋新盤#LYOS，開放示範單位予傳媒參觀。示範單位參考第1A座3樓M室搭建，是經改動連裝修設計，實用面積462平方呎，不設露台及工作平台，原則為兩房間隔，現改為一房間隔。 

    點擊圖片放大
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推開大門，左方即見開放式廚房。開放式廚房設有L形工作枱、廚櫃，而且家電爐具齊備，配有電蒸氣焗爐、煮食爐、抽油煙機、雪櫃、洗衣機。值得留意的是，廚房雖為開放式設計，但有窗，有助通風、分隔油煙，與近年其他新盤不同。 

長實大搞噱頭　洪水橋新盤命名「#LYOS」　到底有何意思？【下一頁

客飯兩廳布局分明，以長形開則，客廳闊約9呎，飯廳闊約10呎，方便放傢俱，加上層與層之間高度達3.15米，空間寬敞。飯廳擺放了一張四人飯枱，旁邊加設金屬層架，時尚與實用兼備。客廳牆身配以掛畫，另放置橙色沙發，配以矮茶几及地氈點綴，一室洋溢温馨。與近年其他新盤不用，這個單位客飯廳並無外連露台，但配有落地玻璃窗，有助通風、採光。 

單位原則位是兩房，但設計師打通兩間睡房，並以金屬架分隔，增強空間感。主人以金色及綠色作主調，四正寬敞，擺放寢具及衣櫃後，亦不覺局促。另一間睡房撥作書房，置有書桌及貯物層架，房內設多扇近落地巨窗，採光通風之外，更方便住戶飽覽戶外景致。 浴室置有浴缸，設窗戶通風，即俗稱「明廁」設計。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 洪水橋 ＃LYOS 長實
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