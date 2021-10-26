LYOS示範單位面世　長實設計搞新意　全屋無露台及工作平台

長實（01113）旗下洪水橋新盤#LYOS，開放示範單位予傳媒參觀。示範單位參考第1A座3樓M室搭建，是經改動連裝修設計，實用面積462平方呎，不設露台及工作平台，原則為兩房間隔，現改為一房間隔。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

推開大門，左方即見開放式廚房。開放式廚房設有L形工作枱、廚櫃，而且家電爐具齊備，配有電蒸氣焗爐、煮食爐、抽油煙機、雪櫃、洗衣機。值得留意的是，廚房雖為開放式設計，但有窗，有助通風、分隔油煙，與近年其他新盤不同。

長實大搞噱頭 洪水橋新盤命名「#LYOS」 到底有何意思？【下一頁】

客飯兩廳布局分明，以長形開則，客廳闊約9呎，飯廳闊約10呎，方便放傢俱，加上層與層之間高度達3.15米，空間寬敞。飯廳擺放了一張四人飯枱，旁邊加設金屬層架，時尚與實用兼備。客廳牆身配以掛畫，另放置橙色沙發，配以矮茶几及地氈點綴，一室洋溢温馨。與近年其他新盤不用，這個單位客飯廳並無外連露台，但配有落地玻璃窗，有助通風、採光。

單位原則位是兩房，但設計師打通兩間睡房，並以金屬架分隔，增強空間感。主人以金色及綠色作主調，四正寬敞，擺放寢具及衣櫃後，亦不覺局促。另一間睡房撥作書房，置有書桌及貯物層架，房內設多扇近落地巨窗，採光通風之外，更方便住戶飽覽戶外景致。 浴室置有浴缸，設窗戶通風，即俗稱「明廁」設計。

同場加映【溫故知新】大市行區間 新股點樣揀？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機