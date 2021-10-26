▲ 【金融中心】新加坡11月擴大免隔離通關至澳洲瑞士 最新重症病床只餘60張

香港、新加坡放棄航空旅遊氣泡合作後，兩大區內金融中心防疫策略大相逕庭。新加坡最新公布擴大「旅遊走廊」計劃，11月8日起容許澳洲和瑞士旅客，在完成接種疫苗並通過檢測，可以免隔離檢疫進入新加坡境內，令「旅遊走廊」計劃適用地區擴至13個，新加坡屆時將擴大「旅遊走廊」每日入境上限，由3000人增至4000人。

新加坡於本月已接受英國、美國合資格人士免隔離檢疫入境，相反，香港政府決定優先與中國內地通關，行政長官林鄭月娥今早宣布，將取消大部分豁免毋須隔離檢疫的群組，意味香港再度收緊國際人士到港防疫要求。

近月多個外資商會已去信港府，要求放寬入境限制，惟港府未如其願。

林鄭：將取消大部分豁免檢疫群組 冀令中央有信心通關，可見【下一頁】

新加坡疫苗接種比率逾8成，明顯高於香港，但改用「與病毒共存」策略不無代價。

新加坡最新7日平均感染個案達3584宗，為疫情以來最高，今日再通布有14名患有新冠病毒的人士死亡。

自更新防疫策略後，新加坡改以醫療系統承受重症能力為防疫措施指標，而當局最新數據顯示，已有83.6%公立醫院深切治療部（ICU）病床被佔用，較一周前約66%明顯提高，相當於只餘60個ICU病床可用。

在306張使用中的ICU病床中，171名病人感染新冠病毒。新加坡早前表示，有能力增加公立醫院處理新冠病毒患者的ICU病床數目，預料可增至300張。

相關文章：

【香港通關】外資證券組織ASIFMA去信財政司要求放寬防疫 少數會員撤港

【香港通關】林鄭改口香港國際金融中心地位不受防疫動搖 無辦法「與病毒其存」、新加坡開放美英免隔離入境

編輯：麥德銘