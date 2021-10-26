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【iPhone 13】iPhone 13系列日本銷量慘淡　僅iPhone 12同期6成水準

科技 18:18 2021/10/26

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有手機銷售代理商表示，有近3成消費者因缺貨，而決定放棄購買iPhone 13。

蘋果上月推出iPhone 13系列，引起外界熱烈討論。惟在日本市場的銷售表現卻不如理想。據日本調查公司統計指，iPhone 13系列的銷量僅為iPhone12系列同期銷量的57%。有分析師認為，原因相信與iPhone 13的供貨不足問題有密切關係。

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據日經新聞引述日本IT調查公司BCN的數據顯示，若將iPhone 12系列上市1週後的銷售數量設為100，iPhone 13系列在上市1週後，即9月24日至9月30日的表現只有55，而iPhone 13系列上市4週後，即9月24日至10月21日的累計積分為126，累積銷量較iPhone 12系列少43%。

BCN分析師森英二表示，相信相關情況只是受到iPhone 13系列供應不足影響，並非日本民眾對iPhone 13系列的興趣不大。日本大型家電售賣網網站上顯示，多數iPhone 13系列都處於缺貨狀態，蘋果日本官網上的iPhone 13 Pro和Pro Max預訂到出貨，都要約一個月左右。不過，有手機銷售代理商表示，有近3成消費者因缺貨，而決定放棄購買iPhone 13。

彭博社報道指，因受全球芯片短缺、以及因疫情導致亞洲工廠關閉的影響等供應鏈問題，蘋果原定計劃今年生產9,000萬部iPhone 13系列手機，但因Broadcom、Texas Instruments等供應商難供應充足的零件，導致蘋果今年可能將最多會減產1,000萬部iPhone 13。

【Apple】蘋果將與內地供應商京東方合作　生產iPhone 13高階OLED面板　

責任編輯：黃顯晴

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