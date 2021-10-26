【新股IPO】三葉草生物2197招股入場費6818元 國際配售已足額

生物技術公司三葉草生物（新上市編號：02197）周一（25日）起至周四(28日)招股，於全球發售1.5億股，其中10%於本港公開發售。招股價介乎12.8元至13.5元，以每手500股計，一手入場費6,818.02元；11月5日掛牌。聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛及中金公司，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、中金公司及瑞信。消息指，其國際配售已足額。

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該公司是次上市引入了9名基石投資者，合共認購1.385億美元等值股份，其中Orbimed Funds認購2,500萬美元，HHLR認購2,200萬美元，淡馬錫認購2,000萬美元，Rock Springs Capital認購1,900萬美元，Oceanpine Capital及Athos Capital分別認購1,500萬美元，Springhill Fund認購1,000萬美元，Superstring認購750萬美元，Toroa認購500萬美元。

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三葉草生物是一家處於臨床試驗階段的全球性生物技術公司，致力於為傳染性疾病以及癌症及自身免疫性疾病開發新型疫苗及生物治療候選產品。公司主要產品於各治療領域的適應症分別為COVID-19、惡性腹水及強直性脊柱炎。公司成為COVID-19疫苗開發企業並已創製出核心產品之一的SCB-2019以應對SARS-CoV-2引起的COVID-19疫情。公司亦已開發出另一款核心產品SCB-808，用於治療風濕性疾病。截至最後實際可行日期，公司的在研產品亦包括正在開發中的其他九種候選產品。

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是次集資所得，其中65%用於核心產品及相關產品的研發、生產及商業化；22.5%用於管線中其他產品的研發、生產及商業化；其餘12.5%用作營運資金及其他一般公司用途。

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記者：張以正