富達國際：2030年將所有投資組合碳排放量減半

富達國際（富達）在今天（26日）宣布一項主導且加強與企業溝通的氣候投資政策，使其長期主動資產管理策略與追求淨零碳排未來的目標一致。富達承諾於2050年或之前實現淨零碳排放，並承諾於2030年或之前將投資組合中的二氧化碳排放量，從2020年的水平減半。

富達投資範圍內所有企業均會被納入氣候評級，以助作出投資決策。第一階段將運用評級辨識在減碳方面有高度影響力的行業，並與當中的企業展開溝通，同時設定2025年及後的中期目標，以確保在2050年前，所有推動環保或社會共融的可持續投資組合目標均配合淨零碳排放未來。如發行商被評估為未有配合淨零碳排放目標、但有可靠的氣候轉型進程，富達將與發行商的管理層加強溝通，並敦促其減排進程。

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富達國際全球企業管治團隊及可持續性投資主管陳振輝表示：「身為負責任的投資者，富達必須了解旗下投資組合的碳足跡，並與企業攜手合作減少碳排放，以配合全球的淨零碳排放目標。」

另外，為確保投資組合能符合淨零碳排放的未來，富達承諾於2030年逐步淘汰在經合組織國家的動力煤行業投資，並於2040年淘汰全球動力煤行業的所有投資。如果企業在1至3年的預定時間內未能顯示淨零碳排放進展，富達將考慮撤資。以符合國際能源署所提出於2050年達到淨零碳排放建議，及與全球致力將升溫控制在1.5度內的目標一致。

陳振輝指：「立即對碳排放量大的企業撤資，不及與企業溝通所帶來的益處，更無法改變世界的碳排放量或配合目前大多數國家的能源需求。富達致力與企業合作推動氣候轉型，亦明白有些企業的業務與淨零碳排放的未來並不相容，但若企業無法或不願改變，撤資是最後手段，也是唯一的結果。另外，富達亦會適時檢視目標及作出相應調整，以配合創新及科技的急速發展。」

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責任編輯：黃苑筠