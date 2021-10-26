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【護膚商機】日本護膚市場在增　SHISEIDO增設無接觸式機器　20秒分析顧客皮膚狀況

商業 18:25 2021/10/26

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日本化妝品市場在疫情下出現轉變，護膚市場需求正在擴大。

日本化妝品市場在疫情下出現轉變，護膚市場需求正在擴大。美容及化妝品品牌資生堂於去年年初，開始研發新技術，並引入非接觸式的臉部皮膚機器，以迎合疫下新需求。

據《共同社》報道，資生堂旗下品牌「SHISEIDO」引入非接觸式的臉部皮膚分析機器，以此診斷顧客的皮膚狀況。並會從三角圖表顯示皮膚3種狀態，包括透明感、緊致度和彈力、光滑度。

顧客只要在機器前，在大約20秒分析皮膚狀況。機器會展示適合顧客皮膚狀況的化妝品。店內職員毋須接觸顧客，也可向他們推介商品。早在7月開始，已相繼在日本約50家門店使用。

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製紙廠踩過界　開發護膚產品
另有生產紙製品的日企在口罩生產逐漸穩定後，發現民眾戴口罩而護膚需求急增，故開始涉足護膚市場。當中，「日本製紙」在本月推出自家護膚品牌和產品。並通過網銷，銷售現有的4款商品。包括化妝水、洗面奶、保濕霜和卸妝油。然而，該企認為民眾日常生活多配戴口罩，唇膏、底妝的需求較少。暫沒投放資源在該領域上。

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事實上，護膚產品以外，面向男性的化妝品市場也在增加。根據調查公司INTAGE的數據顯示，2021年1月至9月的男性化妝品市場達303億日圓（約20.7億港元），按年增長4%。日本化妝品公司Mandom認同並稱，男性化妝將會增加，尤以年輕男性希望改變皮膚質素。

責任編輯：馬意文

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