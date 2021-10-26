【新冠疫苗】美商界呼籲押後強制打針 憂人手短缺

美國為提升新冠疫苗接種率，總統拜登強制要求政府及私人企業僱員接種新冠疫苗。多個美國商業團體憂慮，強制接種或會導致大量人辭職而人手短缺，呼籲白宮押後至明年1月下旬才強制接種。美國貨車運輸協會更警告，貨車司機人手已經短缺，措施或進一步擾亂美國供應鏈運作。

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拜登（Joe Biden）早前下令，要求規模達100名或以上的企業，強制員工接種新冠疫苗。美媒《CNBC》報道指，措施將影響三分之二的私人企業勞動力。

白宮管理和預算辦公室（Office of Management and Budget，OMB）正對措施作最後審查，上周已舉行多次會議，本周一（25日）及周二（26日）與多個界別代表會面，當中包括牙醫界、貨車運輸界、人力資源界和房地產界。

美國貨車運輸協會（The American Trucking Association）上周警告政府，很多司機或會因強制打針措施而選擇辭職，不會遵守規定。協會指行業已出現8萬名個職位空缺，強制措施只會進一步擾亂供應鏈運作。協會估計部分司機退休、辭職或轉職至無需接種疫苗的小型公司後，受強制措施影響的公司或流失37%的司機。

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零售業領袖聯會（Retail Industry Leaders Association）說客阿姆斯特朗（Evan Armstrong）表示，零售業僱主憂慮措施引發辭職潮，或會令行業人手不足的情況雪上加霜。

阿姆斯特朗稱受供應鏈問題影響，聖誕節期間行業已經會十分忙碌。他形容強制接種疫苗是一項難以實施的政策，假期因素將增加實施難度。

美國零售聯合會（National Retail Federation）、貨車運輸協會及零售業領袖聯會呼籲，白宮應給予企業90天過渡期，起碼將措施押後至明年1月下旬實施。美國企業圓桌會議（The Business Roundtable）表態支持白宮疫苗接種工作，但政府需為僱主預留必要時間遵守，需考慮到員工去留、供應鏈及未來假期因素。

美國商會（U.S. Chamber of Commerce）已於本月15日與 OMB官員會面，期間要求將措施實施時間押至假期過後，OMB官員拒絕評論。

美國非營利組織Kaiser Family Foundation（KFF）上月調查顯示，3成未接種疫苗僱員指自己選擇辭職，而非遵守疫苗措施或測試要求。高盛（Goldman Sachs）9月發表分析報告承認，強制措施會損害已經緊張的勞動力市場，但指調查反應通常會被誇大，預料實際上不會有太多僱員辭職。

責任編輯：李俊儀