【破底藍籌】海底撈續創新低　瑞信料其復甦較同業慢削目標價兩成

瑞信發表研究報告，指近期渠道調查發現海底撈(06862)對暫時關閉一些虧損分店以提升盈利能力態度轉趨開放。由於表現欠佳分店帶來的攤薄，公司復甦較市場同業為慢，惟倘及時止損則意味短期痛苦，對公司長期營運有利。

報告料今年海底撈約150家虧損分店將會關閉，高於先前預測的20家，主因該等分店連續多季虧損，亦無扭轉跡象。新開分店正處投資期，但扭虧需時。

該行下調公司目標價，由32元削兩成至25.5元，相當於2023年預測市盈率27倍，維持「中性」評級。

大行對海底撈評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映 【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？​​​​​​​

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機