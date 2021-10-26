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【破底藍籌】海底撈續創新低　瑞信料其復甦較同業慢削目標價兩成

股樓投資 17:54 2021/10/26

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瑞信發表研究報告，指近期渠道調查發現海底撈(06862)對暫時關閉一些虧損分店以提升盈利能力態度轉趨開放。由於表現欠佳分店帶來的攤薄，公司復甦較市場同業為慢，惟倘及時止損則意味短期痛苦，對公司長期營運有利。

報告料今年海底撈約150家虧損分店將會關閉，高於先前預測的20家，主因該等分店連續多季虧損，亦無扭轉跡象。新開分店正處投資期，但扭虧需時。

該行下調公司目標價，由32元削兩成至25.5元，相當於2023年預測市盈率27倍，維持「中性」評級。

 

大行對海底撈評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

海底撈（06862） 港股
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