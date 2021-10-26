【新股IPO】鷹瞳科技2251今日起招股 入場費約8212元

生物科技公司鷹瞳科技（新上市編號：02251）由即日起至周五（29日）招股，計劃於全球發行2,226.72萬股H股，其中10%於本港公開發售，招股價介乎75.1元至81.3元，以每手100股計，一手入場費8,211.93元；11月5日掛牌。是次上市聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為瑞銀集團及中信證券，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為招銀國際、安信國際及海通國際，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為平證證券、復星恒利、廣發證券、國都香港及浦銀國際。

【MIRROR迷新打卡五大熱點】Samsung打造「MIRROR號」、「MIRROR隧道」等五大打卡熱點 粉絲們打咗卡未？【見下頁】

該公司是次上市引入了數名石投資者，合共投資6,850萬美元，其中CloudAlpha投資1,500萬美元，廣發基金、LAV及WT分別投資1,000萬美元，LMR投資750萬美元，常春藤投資700萬美元，Lake Bleu Prime及OrbiMed分別投資50萬美元。

延伸閱讀：【李寧 2331】 第三季同店銷售最多增三成 獲兩大行上調目標價 李寧股價升逾4%

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

鷹瞳科技為中國首批提供人工智能視網膜影像識別無創、快速、有效且可擴展的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案的公司之一，其的核心產品Airdoc-AIFUNDUS為一款人工智能醫療器械軟件，獲批用於輔助診斷糖尿病視網膜病變，以協助醫生做醫療診斷，為同類產品中首個獲得中國藥監局第三類醫療器械證書的醫療器械。



是次集資所得其中50%用於其核心產品Airdoc- AIFUNDUS的持續優化、開發及商業化，19%用於於資助硬件設備的研發及生產，10%用於資助正在進行的及未來的健康風險評估解決方案的研發，6%用於產品組合的開發，5%用於學術及研究機構就聯合研究項目進行的合作提供資金，其餘10%用於營運資金及一般公司用途。

同場加映：【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正