【李寧 2331】 第三季同店銷售最多增三成 獲兩大行上調目標價 李寧股價升逾4%

體育用品股李寧（02331）第三季銷售數據好過市場預期，更獲兩大行上調對其目標價，帶動股價曾高見98元，最多升7%，收報95.5元，升4.3%，成交額21.7億元。

大行予李寧投資評級及目標價﹕

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李寧昨日（25日）公布第三季運營數據，整個平台的同店銷售按年錄得20%至30%高段增長，就渠道而言，零售直接經營渠道錄得30%至40%低段增長，批發特許經銷商渠道錄得20%至30%中段增長，電子商務虛擬店舖業務按年增長為30%至40%中段增長。

瑞銀發表研究報告指，由於李寧第三季強勁的銷售表現和近期股價回調，預期市場對其股價會有積極的反應，並且有信心看到李寧品牌將提升和利潤率擴張，將其目標價由109.9元上調至112.8元，維持「買入」評級。

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記者：郭秀慧