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【上車盤】棄購市區新盤　上車客情願住新界北　私樓呎價不用一萬元有選擇

股樓投資 18:03 2021/10/26

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新一份《施政報告》提出發展「北部都會區」，且有意將洪水橋發展成核心商務區，吸引不少上車客、投資者到元朗及洪水橋搵盤。值得留意的是，現時新界北部仍有部分樓盤的實用呎價不用1萬元。 

利嘉閣陳庭豐說，元朗翠珊園1座頂層特色戶，實用面積427平方呎，兩房間隔，連約384平方呎天台，外望樓景，近日以423萬元易手，實用呎價約9,906元。代理說，上述買家為上車客，因知悉政府有意大力推動北部都會區發展，所以要入市。資料顯示，原業主於2016年1月，以約300萬元購入上述單位，持貨約5年，現帳面賺123萬元，物業期內升值41%。 

中原地產李美賢說，洪水橋瑞豐華庭2座中層C室，實用面積763平方呎，三房套房間隔，原開價800萬元，終以739萬元易手，實用呎價約9,685元。代理續說，買家為上車客，鍾情單位間隔闊落，景觀開揚舒適，加上洪水橋有發展前景，所以趁低水入市。資料顯示，原業主於2015年6月以525萬元買入上述單位，持貨6年，現帳面賺214萬元，物業期內升值41%。 

將軍澳海茵莊園加推　開放式389萬元起　折實均呎破2.27萬【下一頁

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延伸閱讀︰海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車【下一頁

218C3室　開放式間隔 實用面積217平方呎【下一頁
218C8室　一房間隔 實用面積284平方呎【下一頁

同樣加映:【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？

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撰文 : 黃卓賢

上車盤 北部都會區 翠珊園 洪水橋 元朗 中原地產 利嘉閣
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