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【大行點睇】估值已吸引資產負債表強 大摩料龍湖潤地60日內跑贏大市

股樓投資 17:42 2021/10/26

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大摩發表報告，分別預計龍湖集團（00960）及華潤置地（01109）將於未來60日股價上升，發生機率達到八成。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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該行認為龍湖及潤地短期估值吸引，房地產風險已大致在股價反映，隨著政策放寬，預計內房股將有反彈，考慮到經常性投資項目收入支持下，潤地盈利可見度高，加上公司執行力強，資產負債表健康，有望跑贏大市，因此給予龍湖及潤地評級「增持」，目標價分別為49.43元及44.49元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

增持 經濟 目標價 龍湖集團（00960） 華潤置地（01109）

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