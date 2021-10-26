【大行點睇】估值已吸引資產負債表強 大摩料龍湖潤地60日內跑贏大市

大摩發表報告，分別預計龍湖集團（00960）及華潤置地（01109）將於未來60日股價上升，發生機率達到八成。

延伸閱讀 彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

該行認為龍湖及潤地短期估值吸引，房地產風險已大致在股價反映，隨著政策放寬，預計內房股將有反彈，考慮到經常性投資項目收入支持下，潤地盈利可見度高，加上公司執行力強，資產負債表健康，有望跑贏大市，因此給予龍湖及潤地評級「增持」，目標價分別為49.43元及44.49元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機