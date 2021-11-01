【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理李超穎　選對努力方向　成就回報最大化

宏利財富管理經理李超穎（Bryan）認為事業成功之道，除了要付出努力（Work Hard）外，亦在於要懂得聰明地工作（Work Smart），將精神和時間投放在適當的地方，才能使回報最大化，而他便是其中一個成功例子。

加入宏利前，Bryan從事電訊行業銷售崗位達20年，是勤奮員工的表表者，卻有感財富累積未似預期，離理想中的無憂生活仍有一段距離，但又沒有時間學習理財，繼而向相識10年的好友、宏利分區總監楊偉炫（Philip）尋求專業意見。眼見Philip在理財策劃行業的發展成果豐碩，就主動詢問行業概況，希望能為自己停滯不前的事業發展帶來新轉機。結果，Bryan於2020年10月正式透過「宏利C.E.O.計劃」成為Philip團隊的理財顧問，更在2021年於短短六個月便達至業界精英指標百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），為事業新篇章寫下亮麗開端。

致力建立專業 助客戶管理財富

擁有多年銷售經驗，加上努力學習專業知識，Bryan迅速適應了理財顧問的工作，更真切體會到不論是事業發展，還是財富管理，用對力、用對方法才是提升績效的關鍵，「我有很多舊同事、好朋友都和我以前一樣，只顧埋頭苦幹，時間全放在工作上，他們有着豐厚的收入，卻忽視了管理財富的重要性，在有突發的支出或快將退休時，才驚覺自己沒有足夠儲備。因此，入行後我設下了目標，要盡快熟習各種產品知識及業務流程、了解市場動向，建立起自己的專業，希望可以學以致用來幫助自己之餘，亦可幫到客戶朋友，特別是身邊已有一定財富，但缺乏管理概念的朋友，放心由我為他們的財富及保障把關，可繼續放心打拼，一起為理想中的生活努力。」

累積經驗 建立自己的成功良方

能夠在短時間內獲取佳績，Bryan自有一套成功良方。他分享箇中秘訣，「感謝團隊成員的經驗分享，首先要非常了解各項產品的特性，才清楚甚麼產品適合甚麼客戶；然後，要有良好的售後服務，因為理財顧問及保險的價值正正是由售後服務去體現的，如及時的理賠處理和定期檢討客戶需要等，與客戶長久的互信關係亦是在這行業走得更遠的基礎。」

▲ Bryan和Philip（右）是多年好友，二人現一同在理財策劃行業並肩打拼，默契十足。

不少有意入行的人士，不免覺得理財顧問的工作無固定模式，怕無從入手，Bryan亦分享了其心得，「這門行業是做自己的生意，自由自主，亦是多勞多得，所以要善用時間。我喜歡和客戶邊食飯邊會面，讓客戶覺得不會額外佔用他們太多時間，而且邊食邊傾，亦可營造輕鬆的氣氛，有助建立互信關係，唯有了解到客戶真正的需要和想法，我們才能度身訂做出最合適的方案，這樣便可提升成功的機會。」

鎖定目標 繼續前行

入行不足一年，Bryan已晉身業界公認的MDRT精英行列，證明他的「Work Hard, Work Smart」策略非常成功。Philip對Bryan今日所獲得的成就不感意外，因為他早就看好Bryan具有成功的特質，「他在銷售行業磨煉得來的見客技巧，讓他很容易和客戶建立關係，而且他分析力強，透徹了解客戶的要求，然後極具效率地提供針對客戶需要的理財計劃，故成功率很高。」

談到未來目標，Bryan表示希望今年內達成超級會員（COT）目標，繼而建立自己的團隊，「愈了解理財策劃行業，我愈熱愛現在助人助己的工作。近來不時都有朋友詢問可否加入我的團隊，很高興大家因為見到我能成功突破而反思自己的事業會不會也有更大的可能性。我亦開始積極籌備組建自己的團隊，希望將來成團後，可幫助每位成員發揮所長，建立屬於自己的事業，互相扶持，同時為更多客戶帶來專業的服務。」

▲ 在團隊的支援下，Bryan快速適應了行業步伐，更已開始積極組建自己的團隊。

(特約)