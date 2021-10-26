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巴西總統稱新冠疫苗與愛滋病有關 直播片遭下架

環球社會熱點 17:45 2021/10/26

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自新冠疫情爆發以來，社交媒體一直致力打擊有關疫情及新冠疫苗的不實資訊。巴西總統博索納羅一直堅拒接種新冠疫苗，他早前於社交媒體直播時聲稱新冠疫苗與愛滋病有關，影片遭到Facebook等社交媒體下架。

巴西總統堅拒打疫苗 稱：「體內抗體好充足」 【下一頁】

巴西總統畀記者問到煩 反問：邊個國家無人死？ 【下一頁】

博索納羅（Jair Bolsonaro）上周四（21日）於Facebook等社交平台進行直播。他在直播期間聲稱自己引用英國政府官方報告，顯示完成接種新冠疫苗的人會較預期更快患上愛滋病（AIDS）。

博索納羅表明為免遭Facebook刪除其直播影片，他不會即場讀出這份報告。他建議收看直播的觀眾閲讀他引述的這份報告，但沒有具體説明資料來源。

然而，Facebook及YouTube都表示博索納羅的直播内容違反平台守則，宣布已經將涉事影片下架。Facebook發言人周一（25日）發表聲明，指平台政策不准用戶聲稱新冠疫苗會嚴重傷害人或使人死亡。

YouTube也表示博索納羅的直播内容違反平台的不實醫療信息政策，因此將影片下架。

巴西總統企硬唔打疫苗 被拒入場無得睇波 【下一頁】

英國政府否認曾發表相關報告，而巴西傳染病專家協會也發表聲明指，無證據表明新冠疫苗與愛滋病存在任何關係。

巴西傳染病專家協會在一份聲明中表示，沒有證據表明 Covid-19 疫苗與艾滋病之間存在任何關係。

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責任編輯：鄭錦玲

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