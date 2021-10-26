【異動股】Tesla概念股齊急炒 億和控股單日升四成

特斯拉（Tesla, TSLA）股價創歷史新高，相關概念股亦水漲船高。特斯拉供應商之一的億和控股 （00838） ，今日股價急升近四成，以全日最高位收市，收報1.05元，創近3個月新高。

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億和控股為內地生產高精密及尺寸準確的模具及零部件製造商之一，2010年開始涉足汽車業務，2019年成為特斯拉合資格供應商，2020年更成為特斯拉一級供應商。今年7月，公司開始接到特斯拉直接訂單並開始量產。

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