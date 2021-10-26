  • 26°C
香港時間 : 20211026日 (二) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】Tesla概念股齊急炒 億和控股單日升四成

股樓投資 17:11 2021/10/26

分享：

特斯拉（Tesla, TSLA）股價創歷史新高，相關概念股亦水漲船高。特斯拉供應商之一的億和控股 （00838） ，今日股價急升近四成，以全日最高位收市，收報1.05元，創近3個月新高。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

億和控股為內地生產高精密及尺寸準確的模具及零部件製造商之一，2010年開始涉足汽車業務，2019年成為特斯拉合資格供應商，2020年更成為特斯拉一級供應商。今年7月，公司開始接到特斯拉直接訂單並開始量產。

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

汽車 億和控股（00838） 概念 異動股 經濟 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla

上一篇文章

【兩地通關】將取消大部分來港免檢疫群組　以爭取與內地通關

下一篇文章

【券商點睇】中資券商頻發盈喜 點搵行業贏家？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR鏡仔卡】 麥當勞APP推麥炸雞優惠送鏡仔卡 MIRROR六子食雞足本廣告有得睇
【MIRROR鏡仔卡】 麥當勞APP推麥炸雞優惠送鏡仔卡 MIRROR六子食雞足本廣告有得睇
【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？
【青姐話】恒指兩萬六 唔賭唔舒服？
【居屋裝修】夫婦抽中居屋樓王凱樂苑 35萬靚裝325呎單位 特色幾何拼接牆 增添時尚北歐風
【居屋裝修】夫婦抽中居屋樓王凱樂苑 35萬靚裝325呎單位 特色幾何拼接牆 增添時尚北歐風
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選