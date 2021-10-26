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【業績｜零售】L'OCCITANE上季銷售按年升13%　中國貢獻最大、香港增長最快

股市 17:10 2021/10/26

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L'OCCITANE上季銷售按年升13%　中國貢獻最大、香港增長最快

L'OCCITANE歐舒丹 （00973） 表示，截至9月底止第二財季，整體銷售額為3.9億歐元，按年升13.3%，按固定匯率計算增長11.4%，主要來自核心品牌L’Occitane en Provence及ELEMIS的增長加快，按固定滙率計分別增長10.9%及42.6%。

佐丹奴第三季銷售額跌11.6%，港澳地區銷售額升41%，看【下一頁】

上季中國對整體銷售額的貢獻仍然最大，錄得6747.2萬歐元，按年升26%，佔總銷售約17.3%。而香港期內銷售升39.2%至3205.3萬歐元，增長最為迅速，按固定匯率計增長38.5%，其次為巴西及英國。

總結上半年度，集團銷售按年升17.6%至7.3億歐元，其中中國升27.4%至1.2億歐元，香港彈58.9%，仕5140.1萬歐元，美國微升0.2%至1.1億歐元。內地及香港同店銷售分別按年升16.1%及1.7%，美國升31.3%，巴西升幅最多達59.2%，帶動上半年整體同店銷售改善11.9%。

截至9月底止，L'OCCITANE共有1,569間店，半年內淨減少39間，其中，內地有204間，香港有36間。

L'OCCITANE表示，上季實體批發渠道強勁復甦，尤其是亞洲的旅遊零售。網上渠道保持強勁，季內按年增11.6%，若不計及Lime Life，增長超過20%。

歐舒丹全日跌0.6%，收報24.9元。

相關文章：【業績｜零售】L'Occitane歐舒丹上季收入增28%　香港業務增1.3倍

【業績│零售股】L'OCCITANE：未有計劃再關閉香港門店　未來一年產品平均加價1%

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編輯：袁諾曦

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