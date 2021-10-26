  • 26°C
香港時間 : 20211026日 (二) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳洲承諾2050年實現零碳排 但拒立法推動減排

環球經濟金融 17:25 2021/10/26

分享：

澳洲被批評溫室氣體排放量遠高於多國，亦是煤炭等化石燃料的主要出口國。澳洲總理莫里森承諾於2050年實現淨零碳排放目標，但不會制定相關法律要求減排，而是依靠消費者及企業推動減排。

日本麻生太郎又失言「全球暖化令北海道米更好食」 【下一頁】

澳洲跟隨英美等國步伐，在英國下周主辦的COP26氣候峰會前作出承諾。莫里森（Scott Morrison）周二（26日）宣布在2050年實現淨零碳排放，表示將會投放200億澳元（1,166億港元）資金發展相關技術、包括降低潔淨能源氫等技術成本，遏力實現目標。

莫里森指，澳洲不會就減排目標訂立相關法案，而是依靠消費者及企業共同推動減排。此外，澳洲不會提高其2030年減排26%至28%目標，而且不會停止開採煤炭及天然氣，也不會加價使家庭或企業的開支上升。

拜登上電視做奇怪動作19秒 畀網民瘋傳改圖 【下一頁】

他續指，民眾希望對氣候變化採取行動，同時亦希望保障個人工作及生計，及降低生活成本。他承諾政府會保障澳洲民眾的生活方式，特別是郊外及偏遠地地區的居民，強調民眾的生活方式是獨一無二。

莫里森所屬的自由黨與國家黨屬盟友，而國家黨的選民很多都依賴農業和採礦業。莫里森一直致力遊説國家黨以爭取實現零碳排目標，國家黨於周日（25日）同意支持零碳排。

以人均計算，澳洲是全球最大溫室氣體排放國家之一，亦屬化石燃料出口大國。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

南韓前總統盧泰愚逝世 終年88歲
今日
南韓前總統盧泰愚逝世 終年88歲
日本麻生太郎又失言「全球暖化令北海道米更好食」
今日
日本麻生太郎又失言「全球暖化令北海道米更好食」
【新冠疫苗】美佛州力撐反疫苗者？ 招攬他州拒打針警
今日
【新冠疫苗】美佛州力撐反疫苗者？ 招攬他州拒打針警
澳洲擬限制社交平台 未滿16歲用戶須獲家長授權
今日
澳洲擬限制社交平台 未滿16歲用戶須獲家長授權
日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民（第二版）
今日
日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民（第二版）

你可能感興趣

南韓前總統盧泰愚逝世 終年88歲
今日 15:20
南韓前總統盧泰愚逝世 終年88歲
日本麻生太郎又失言「全球暖化令北海道米更好食」
今日 16:09
日本麻生太郎又失言「全球暖化令北海道米更好食」
【新冠疫苗】美佛州力撐反疫苗者？ 招攬他州拒打針警
今日 14:43
【新冠疫苗】美佛州力撐反疫苗者？ 招攬他州拒打針警
ESG 氣候暖化 網絡熱話 澳洲 莫里森 天然氣

上一篇文章

巴西總統稱新冠疫苗與愛滋病有關 直播片遭下架

下一篇文章

日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

拜登上電視做奇怪動作19秒 畀網民瘋傳改圖
拜登上電視做奇怪動作19秒 畀網民瘋傳改圖
【BNO移民英國】8成僱主打算請人 招聘需求強勁
【BNO移民英國】8成僱主打算請人 招聘需求強勁
【BNO移民英國】最低工資料加6% 時薪衝破100港元
【BNO移民英國】最低工資料加6% 時薪衝破100港元
新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月26日 時間17:00）
英國哈羅升讀劍橋牛津人數 不敵新加坡名校
英國哈羅升讀劍橋牛津人數 不敵新加坡名校
【英國疫情】增近4萬宗確診 專家呼籲收緊防疫
【英國疫情】增近4萬宗確診 專家呼籲收緊防疫