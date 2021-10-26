澳洲承諾2050年實現零碳排 但拒立法推動減排

澳洲被批評溫室氣體排放量遠高於多國，亦是煤炭等化石燃料的主要出口國。澳洲總理莫里森承諾於2050年實現淨零碳排放目標，但不會制定相關法律要求減排，而是依靠消費者及企業推動減排。

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澳洲跟隨英美等國步伐，在英國下周主辦的COP26氣候峰會前作出承諾。莫里森（Scott Morrison）周二（26日）宣布在2050年實現淨零碳排放，表示將會投放200億澳元（1,166億港元）資金發展相關技術、包括降低潔淨能源氫等技術成本，遏力實現目標。

莫里森指，澳洲不會就減排目標訂立相關法案，而是依靠消費者及企業共同推動減排。此外，澳洲不會提高其2030年減排26%至28%目標，而且不會停止開採煤炭及天然氣，也不會加價使家庭或企業的開支上升。

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他續指，民眾希望對氣候變化採取行動，同時亦希望保障個人工作及生計，及降低生活成本。他承諾政府會保障澳洲民眾的生活方式，特別是郊外及偏遠地地區的居民，強調民眾的生活方式是獨一無二。

莫里森所屬的自由黨與國家黨屬盟友，而國家黨的選民很多都依賴農業和採礦業。莫里森一直致力遊説國家黨以爭取實現零碳排目標，國家黨於周日（25日）同意支持零碳排。

以人均計算，澳洲是全球最大溫室氣體排放國家之一，亦屬化石燃料出口大國。

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責任編輯：郭麗明