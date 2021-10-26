【網絡攻擊】俄羅斯黑客再發動攻擊　微軟：5月起至少入侵14間IT供應鏈公司

▲ 微軟近日發出警告，指去年滲透SolarWinds軟件入侵眾多美國政府及企業的俄羅斯黑客組織Nobelium，近日再發動攻擊，目標也轉為針對科技產業經銷商及雲端服務商，透過竊取受害組織的使用者憑證，再進一步攻擊其客戶及合作夥伴。

隨著企業紛紛數碼轉型，網絡攻擊情況愈趨嚴重。微軟近日發出警告，指去年滲透SolarWinds軟件入侵眾多美國政府及企業的俄羅斯黑客組織Nobelium，近日再發動攻擊，目標也轉為針對科技產業經銷商及雲端服務商，透過竊取受害組織的使用者憑證，再進一步攻擊其客戶及合作夥伴。

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微軟指出，Nobelium企圖複製之前攻擊的手法，瞄準全球IT供應鏈的重要組織，包括科技產業經銷商及雲端服務商，從而竊取認證，冒充這些業者的人員，以便直接存取客戶的內部系統。據稱，微軟已通知超過140間企業，並相信其中14間公司已被入侵，但慶幸入侵活動還在初期就被發現。

微軟表示，Nobelium企並非開採軟件漏洞，而是使用密碼潑灑（Password spray）和釣魚信件來竊取受害組織用戶的登入憑證，取得存取權限。

微軟直言，相關活動顯示俄羅斯政府正試圖以長期、系統性手法對科技供應鏈下手，企圖從不同切入點入侵企業系統，以建立監控機制。該企也正與歐美政府單位及資安社群，聯手研究並防範這個黑客組織。

Nobelium去年就曾滲透SolarWinds軟件供應鏈，並入侵美國財政部、國務院、國防部及美國國際開發署等部門。美國及其他國家稱它是俄羅斯對外情報局（SVR）的一部份。美國政府2021年4月正式指責SVR涉協調針對SolarWinds的網絡間諜活動。

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責任編輯：曾曉汶