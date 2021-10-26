【異動股】 理文化工計劃拓展電池新材料業務 股價急升逾兩成

理文化工（00746）擬於江西拓展電池新材料業務，股價今日（26日）一舉升破多條平均綫，高見9.88元，曾急升23.7%，收報9.6元，仍升20.2%，成交額1.1億元。

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理文化工公布，與瑞昌市政府訂立項目協議，於江西省瑞昌市發展化工業務。根據項目協議，公司擬投資項目於生產高端氟聚合物及鋰電池新材料，擬定生產規模年產2萬噸聚偏氟乙烯、1萬噸六氟磷酸鋰，而瑞昌市政府同意批予公司一幅位於瑞昌碼頭工業城約33.3萬平方米的工業用地，代價5,000萬元人民幣。

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記者：郭秀慧