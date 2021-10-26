【COP26】富達：提高碳定價成減碳誘因　或需升至每噸700至800美元才有成效

▲ 提高碳定價成減碳誘因 或需升至每噸700至800美元才有成效

聯合國氣候變化大會（COP26）舉行在即，富達國際宏觀及戰略資產配置全球主管Salman Ahmed表示，在淨零排放轉型中，提高碳定價以及徵收碳稅將成為企業減碳很大的誘因，預計未來碳價格或需要升至每噸700至800美元（折合約5440至6220港元），才能對減碳帶來一定成效。

他續指，碳價上漲一定程度上會推動通貨膨脹，或需要透過開發不同的科技緩解，並且各國政府須選對合適時間推出碳定價政策，否則若在錯誤的時間推出碳定價，有機會會造成滯脹。他建議發達國家，包括中國在內，應該率先推動低碳改革，打造可行的碳定價架構。

減碳投資機遇：可關注科技解決方案及成功轉型企業

全球管理和可持續投資主管Jenn-Hui Tan表示，目前針對減碳有兩類投資機會，包括投資科技解決方案，如電動車、清潔能源等。除此以外，在減碳過程中，高碳排的企業如何改造既有基礎設施以及建築物，也非常重要，碳密度越低的企業，在行業的競爭優勢越大。

Jenn-Hui Tan又指，目前針對減碳技術已經存在，並且可以解決世界上80%的碳排放量，但目前減碳面臨最大的困境是應用及擴張。目前技術，如碳捕捉技術成本昂貴，經濟效益不高，因此企業缺乏誘因使用。但相信未來隨著市場競爭，成本將會降低，因此目前更需要關注的是，這些企業是否能夠在全世界做充足的部署。

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記者：梁安琪