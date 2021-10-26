【兩地通關】將取消大部分來港免檢疫群組　以爭取與內地通關

行政長官林鄭月娥表示，特區政府將取消大部分來港獲豁免檢疫的群組，僅跨境貨車司機等屬必要、緊急、或影響香港日常運作的人士續獲豁免，以期增加內地對香港防疫措施的信心，從而批准通關。

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林鄭月娥今日出席行政會議前說，特區政府爭取香港居民免檢疫返回內地的工作從無鬆懈，通關越早越好。惟她重申，通關須有序，規模由小到大，初期會設置配額，不會如疫情前般全面開放多個口岸。

特區政府早前與內地代表舉行疫情防控工作對接會議，探討逐步有序恢復通關所涉事宜。她指，特區政府已收到內地方面的建議，並就建議再次向中央提交意見，說明本港可在哪一方面配合，令兩地防疫措施更為一致。

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其中，特區政府會收緊防疫措施，包括取消大部分為海外或內地抵港人士設立的豁免檢疫群組，以及要求所有市民必須使用「安心出行」掃描場所二維碼，方可進入政府大樓和設施。

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