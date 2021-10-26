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【房產稅】內地將試點徵收房產稅 中金大和料長遠有利供求平衡

股樓投資 16:53 2021/10/26

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國務院將在全國部分地區開始5年房地產稅改革試點，大和發表報告，認為房地產稅改革或擴大至上海及重慶以外更多城市，關注點包括稅率、地區、徵稅標準等。大和認為，中央徵收房產稅是壓抑炒房及改善國家稅制，對市場情況短期內有一定影響，但預計中央不會令樓市過分走弱，徵稅標準並不會過度嚴格，對樓市實際影響有限。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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中金同樣指出，房地產稅或壓抑市場預期，但有利市場中長期供需平衡，房地產稅或觸發房價一定的調整，壓低投資性買房需求，同時令擁有多套房產的居民把閒置住房釋出市場，長遠有利穩定市場的供需關係。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

地產 上海 重慶 經濟 稅改

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