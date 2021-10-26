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【職場熱話】上司規定同事輪流請下午茶 新人入職半日即辭職 網民：直接跟她說沒有錢

理財智慧 17:25 2021/10/26

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每一間公司都會有自己的工作文化，能接受與否也是因人而異，若然不能接受，到最後也只能自己選擇辭職。近日有網民於網上討論區發文，指自己新入職才知道公司有一條不成文規定，那便是每逢星期五的下午茶也會由同事輪流請食，而他因接受不了這文化，最終選擇辭職。

他指其公司算是大公司，有四十多名的員工，由於上司希望促進同事們之間的關係，使大家相處更融洽，於是她指每逢星期五公司的下午茶也會由同事們輪流請食，而基於樓主是新人，因此那頓的下午茶便由他請。然而樓主心想自己是新人，人工只有萬多元，請一次基本上便用了他人工的十分一，實在吃不消，於是他只上了半天的班便辭職了。

【職場熱話】 社會新鮮人返工被當打雜  動軋扣減人工遭壓榨   網民：早走早著  下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「你上司既然如此喜歡吃下午茶，為什麼她不請？」，「只要上司每逢星期五安排新同事入職，那麼便永遠都是新同事請。」，「這份工半天也不應做。」，也有人指出，「你應該提議要取消這個不成文的規定，讓大家也不用浪費金錢。」，「你也可以跟上司說你沒有錢。」。

【延伸閱讀】【室內設計】新婚夫婦擲52萬元 翻新460呎鑽石型廳單位 飯廳變身文青咖啡店下一頁

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另有網民指出，「若是有40名同事輪流請食，一人一次，一星期一次，那麼其實每人也只不過是一年請一次罷了，不要那麼斤斤計較吧！」。

【職場熱話】求職者面試十問九不知  月薪開價45000   卻仍遭公司取錄  網民：香港真是機會處處 下一頁

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責任編輯：關海儀

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