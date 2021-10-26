【港股追蹤】青啤逆市升8%　大摩料內地啤酒行業或潛在加價

啤酒板塊逆市造好，青啤（00168）升8%，潤啤（00291）升5.6%，百威亞太（01876）升3.8%。

摩根士丹利今日發表技術報告，指內地啤酒行業或潛在加價，可成股價催化劑。該行較看好華潤啤酒，認為華潤啤酒現價僅相當於2022年預測市盈率29倍，料其2021年至2023年每股盈利複合增長率33%，認為其估值吸引。相信華潤啤酒(00291) 未來60天股價將上升，料發生概率70%至80%，予其「增持」評級及目標價78元。

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