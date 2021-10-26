【職場熱話】上司請吃午飯 美其名是公司福利 打工仔呻有苦自己知 網民：公司也太苛刻了吧

不知道大家平日在公司會如何利用自己的午飯時間進行休息呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己公司的老闆平日雖然會請員工吃午飯，但實際卻有苦自己知，更表示寧可付錢外出吃午餐，也不願吃免費午餐。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「這樣便會失去了唯一在公司裏的私人時間了。」，「他這樣是違反勞工法例的。」，「用數十元的飯盒來換取午飯時間的工時，也太刻薄了吧。」，也有人指出，「自己出去買飯好過。」，「自己一個人吃飯才是最好的。」。

另有網民指出，「其實你的老闆根本也不算是請你們吃飯，他最後也只不過是入公司的公數罷了，不要在這裡裝好人。」。

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責任編輯：關海儀