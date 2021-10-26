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【職場熱話】做物管人工1.9萬 轉新工有2.2萬又怕太忙 網民：做人當然要向上爬

理財智慧 17:25 2021/10/26

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不知道大家在轉工時會考慮甚麼因素呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己現時物業管理的工作其實不錯，只是沒有前景而且人工不高，而他最近找了一份新工作，其前景和人工也較現職好，但工作量則較大，平日工作會較忙，因此樓主向網民詢問他應該轉工才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】打工仔熱議「射波」次數多    連醫生都認得你？  網民：又肚痛呀！ 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 新工作可能只要做2、3年，人工便能有3萬。」，「在太古上班會較不容易塞車。」，「 選新工作吧，能學更多東西。」，也有人指出，「你最重要是了解清楚自己的目標和方向。」，「你對這行業有發展與趣嗎？」。

另有網民分析指，「 新工作一來工作範疇較廣闊，二來有前景，三來人工也較高，若然不是退休人士則應該向上，找一份能學到東西的工作，但對你而言現在的工作有點太磨滅你意志了。」。

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責任編輯：關海儀

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