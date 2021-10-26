【人幣定存】理財通啟動一周 4大小行齊加人幣定存息

▲ 上商今天加6個月及一年人民幣定期存款息，新息率齊報2.5厘。

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本周只過了首兩個交易日，已有3間中小行搶吸人民幣定期存款的跨年錢，包括上商今天（10月26日）調升半年及1年人幣定存年息0.05厘，新報2.5厘，罕有跟3個月年息相同。

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另外兩間中資行也於昨天（25日）加息，分別為建行亞洲全面上調短中長息，把3個月、半年及1年人幣定存年息調高0.07厘，新息率齊報2.55厘。同日，交銀香港則微加3個月人幣定存年息0.05厘，新報2.55厘。專家指月結在即，預期港銀續會加息，因拆息高企，離岸兩個月或以上的人幣拆息已超逾3厘或以上。

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此外，跨境理財通開啟剛好踏入一周，期內合共有4間大小行加定期存款利息，最勇進的是渣打 （02888） ，早於上周已驟加3個月人幣定存年息0.26厘，新息率至2.66厘，門檻僅1萬元（人民幣，下同），須指定電子渠道開立等附帶條件。

如以相同存期計，隨即打入三甲榜，成為繼恒生 （00011） 及富邦的2.8厘，以及招商永隆與信銀國際的2.7厘後，位列季軍。專家又預期，全球正緊盯下周四（11月4日）聯儲局議息後或公布退市大計，以及11月8日內地召開六中全會及其後的經濟大會等。眼下內地處於交稅旺季，遂令銀根較緊張，適逢月結，中港拆息持續高企，亦令港銀加息冀致力搶跨年錢。

大行3個月人幣定存息最高2.66厘【下一頁】

另方面，單以大行人幣定存息率比併，目前滙豐（HSBC）的3個月年息為1.3厘，中銀香港 （02388） 為1.5厘，工銀亞洲是2.4厘。而渣打有兩個選擇，分別為起存額1萬元及以指定數碼渠道開立戶口，享年息2.66厘；如斥等值10萬港元新資金，年息則為2.46厘。可是，各行的年息仍不及恒生的2.8厘。

業界指，以港人在內地已擁有約100萬個帳戶，若符合資格，可隨時調資大灣區北上做定期存款，大小行為迎戰理財通，爭相鬥高息。

中資行備戰理財通 客戶擁內地帳戶享更高息【下一頁】

經新一輪調息浪，若把傳統銀行及虛擬銀行相較量，倘以人幣定存短中長息相同者衡量，富邦以2.8厘居首，但其起存額為等值30萬港元，且須擁100萬港元定存的理財戶等附帶條件。相反騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），起存額低至1元已享年息2.4厘，堪稱低門檻最高息。

綜觀其他存期的人幣定存年息，1個月期以富邦的4.88厘稱王；3個月期以恒生及富邦的2.8厘呈雙冠王；6個月也有雙冠，招商永隆與富邦皆報2.8厘；一年期卻由富邦的2.8厘獨霸冠軍榜；兩年期則以招商永隆的2.8厘奪冠。惟論及冠絕全城的人幣定存年息，則以南商的7天人幣定存享13.88厘年息為最高。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪