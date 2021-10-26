【電動車】特斯拉接超級大單　帶動市值破一萬億　Elon Musk成史上最富有的人

特斯拉（TSLA）在周一（25日）創下1萬億市值。主要受接到總值42億美元的有史以​​來最大的訂單以及摩根士丹利上調其目標價等利好消息帶動。

美國租車公司赫茲（Hertz）向其訂購了10萬輛汽車，並在明年年底交付，以打造它的電動車車隊。據彭博社報道，這筆交易總值42億美元，是有史以​​來最大的電動汽車訂單。另外，摩根士丹利將特斯拉的目標價從每股900美元上調至1,200美元。

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特斯拉股價在上周五突破900美元新高後，在周一股市中價格繼續上漲，收盤漲12.66%，報每股1,024.86美元，市值超1萬億。加入蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）、微軟（MSFT）和Google母公司Alphabet（GOOG）市值破萬億美元公司的行列。

股價飆升亦令公司CEO馬斯克（Elon Musk）淨資產暴漲，據彭博億萬富豪指數顯示，馬斯克資產單日增362億美元，達2,890億美元，成為史上最富有的人，超過了埃克森美孚（XOM）或Nike（NKE）的市值。更打破了農夫山泉（09633） 上市時，集團董事長鍾睒睒的身家單日增320億美元的紀錄。

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責任編輯：黃苑筠