【電動車】特斯拉接超級大單　帶動市值破一萬億　Elon Musk成史上最富有的人

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【大行點睇】估值已吸引資產負債表強 大摩料龍湖潤地60日內跑贏大市
特斯拉（TSLA）在周一（25日）創下1萬億市值。主要受接到總值42億美元的有史以來最大的訂單以及摩根士丹利上調其目標價等利好消息帶動。
美國租車公司赫茲（Hertz）向其訂購了10萬輛汽車，並在明年年底交付，以打造它的電動車車隊。據彭博社報道，這筆交易總值42億美元，是有史以來最大的電動汽車訂單。另外，摩根士丹利將特斯拉的目標價從每股900美元上調至1,200美元。
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特斯拉股價在上周五突破900美元新高後，在周一股市中價格繼續上漲，收盤漲12.66%，報每股1,024.86美元，市值超1萬億。加入蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）、微軟（MSFT）和Google母公司Alphabet（GOOG）市值破萬億美元公司的行列。
股價飆升亦令公司CEO馬斯克（Elon Musk）淨資產暴漲，據彭博億萬富豪指數顯示，馬斯克資產單日增362億美元，達2,890億美元，成為史上最富有的人，超過了埃克森美孚（XOM）或Nike（NKE）的市值。更打破了農夫山泉（09633） 上市時，集團董事長鍾睒睒的身家單日增320億美元的紀錄。
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責任編輯：黃苑筠