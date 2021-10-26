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【高息股】越秀房託供股及借貸籌93億元 向母企收購廣州珠江新城甲廈 組合寫字樓佔比增至73%

股樓投資 18:16 2021/10/26

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越秀房託(00405)日前宣布，以「100供37」供股方式發行12.34億股籌集約39.5億元，連同透過銀行借貸及內部資源合共籌93億元，向母公司越秀地產(00123)收購位於廣州天河珠江新城商業區的甲級寫字樓廣州越秀金融大廈。完成收購後，亦擬作出每股2.55仙的特別分派。由於交易涉及供股，越秀房託本周連跌兩日，周二收報3.28元跌4%。

【第4季部署】第4季 值得吸納的10大新經濟股  詳情請看【下一頁

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資料顯示，越秀金融大廈為廣州十大摩天大樓之一，總建築面積約21萬平方米，為68層高商業大廈，今年6個月收入約1.98億元人民幣，純利約9,137萬元人民幣，而9個月平均出租率92.5％，於8月底估值約80.3億元人民幣。完成收購後，越秀房託的寫字樓組合佔比會由68%，增至73%。

【碳中和】港華燃氣轉型攻智慧能源 復牌先升後跌 大摩關注產能目標過於進取   詳情請看【下一頁

越秀房託又預期，收購將提供額外可供分派收入來源，約佔截至6月底中期經擴大組合收入19％，組合最大物業廣州國金中心對總物業估值比例從約55％降至約44％，意味可收購有助分散收入來源。

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撰文 : 李尚毅

越秀房產信託基金（00405） 港股

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