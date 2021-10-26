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【電動車股】 特斯拉急升市值破萬億美元 比亞迪連日破頂

股樓投資 16:29 2021/10/26

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獲大額訂單兼獲大摩唱好升目標價至1,200美元的Tesla（美﹕TSLA），股價急升近13%屢破頂兼市值首破萬億美元，帶動本港部分電動車股抽升兼破頂，包括小鵬汽車（09868）及理想汽車（02015），齊見在港上市的高位，分別升8.7%及5.5%，報190.3元及133元。

大行予比亞迪投資評級及目標價﹕

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藍籌股比亞迪（01211）股價亦屢創紀錄高，高見324.6元，最多升7.2%，收報311.4元，升2.8%，成交額32.8億元。事實上，比亞迪近日消息不斷，昨日（25日）公司公布，分拆半導體業務至深交所創業板上市亦獲聯交所同意。與此同時，內媒報道指，據一份比亞迪電池價格上調聯絡函指出，由於成本上升，旗下電池產品將加價兩成，下月1日起實施。

比亞迪將於周四（21日）公布季績。

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記者：郭秀慧

小鵬汽車－W（09868） 電動車 經濟 成交 Tesla 藍籌股
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