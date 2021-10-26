【魷魚遊戲】Netflix為《魷魚遊戲》在香港申請商標　涵蓋服裝、在線遊戲等類別

▲ 據香港知識產權署的網上系統顯示，Netflix亦已在香港申請《魷魚遊戲》的相關商標，目前正待審批。（法新社圖片）

Netflix的《魷魚遊戲》（Squid Game）在全球掀起熱潮，市場一直關注Netflix會否就《魷魚遊戲》推出不同的周邊產品，包括服裝、遊戲等。Netflix亦已在香港申請《魷魚遊戲》的相關商標，目前正待審批。

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Netflix的《魷魚遊戲》自播映以來，便在全球各地大受歡迎。首播後4週便吸引1.42億用戶觀看，就連周邊產品亦受追捧。Netflix亦積極在各國提出相關商品及服務的商標申請，包括香港、台灣等地。

據香港知識產權署的網上系統顯示，Netflix Studios已於香港為《魷魚遊戲》遞交3個商標註冊申請，聲稱具有的優先權日期最早為9月28日。據其申請資料顯示，其申請商標的類別共包括7個類別，值得留意的是當中涵蓋服裝、運動服、在電腦網絡上提供在線遊戲服務、出版品等。

不過，《魷魚遊戲》全劇當中具標誌性的圓形、三角形與正方形圖案，則不在商標申請當中。

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責任編輯：葉泳珊