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【MIRROR現象】香港第三季廣告支出增29%　50大廣告商13間請MIRROR、哪機構最豪？

16:15 2021/10/26

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【MIRROR現象】香港第三季廣告支出增29%　50大廣告商13間請MIRROR、哪機構最豪？

香港本地消費從疫情低位復甦，市場調查機構admanGo最新統計，香港第三季廣告支出按年回升29%至77億元，廣告支出最多的行業繼續是「銀行、信用卡和投資服務」，季內廣告支出大增58%。統計特別指出，年內本地男團MIRROR和ERROR一同冒起，成為廣告新寵，50大廣告商之中，13家都有MIRROR或ERROR成員代言。

十大最高廣告支出品牌

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十大最高廣告支出行業中，化妝及護膚用品支出按年增幅最多，達74%。依最高支出行業排列，首5位排名未有變化，依次為「銀行、信用卡和投資服務」、藥物及醫護、地產、浴室及家居用品、零售。

以企業計，滙豐 （00005） 是本地廣告支出最高的品牌，單季支出大增1.32倍。值得注意是，滙豐是4間同時委聘MIRROR和ERROR的廣告商之一，同樣以MIRROR和ERROR代言的品牌尚有Deliveroo、八達通和李澤楷旗下的富衛。

滙豐推EveryMile信用卡 鏡仔Lokman、Tiger聯鄭中基黃子華揭幕，可見【下一頁】

期內，十大使費最多的品牌中，支出增長逾一倍的尚有華特迪士尼、花王、維特健靈。當中華特迪士尼使費大增9.97倍，料與Disney+快將登港、迪士尼樂園重開有關。

廣告支出回升，Facebook（美：FB）成為最大贏家，投放在Facebook和Instagram的廣告支出分別增31%和73%。

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