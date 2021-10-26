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【YouTube新政策】YouTube擬加強管制兒童模式　違者將遭刪影片或影響獲利

科技 16:28 2021/10/26

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YouTube宣布，下月開始將針對「低品質影片」進行打擊，如鼓勵消極行為和態度的內容（如欺淩、不誠實、不尊重他人、危險的惡作劇、不健康的飲食習慣等等）﹔不實內容或虛假信息和過於商業化影片、鼓吹消費文化的內容，都會遭到刪除。

YouTube過去曾因一系列涉及兒童的醜聞而遭到抨擊，更曾於2019年遭罰款1.7億美元（約13億港元）。因此YouTube一直積極加強管制兒童模式的影片，並推出相關條例。近日YouTube宣布，將會在下月開始審視及清理低質頻道，若影片過於商業化影片或意識不良，將遭YouTube刪除影片或影響獲利。

【YouTube】YouTube Music下月開始　限制免費用戶觀看音樂MV

【YouTube】Google證實黑客藉釣魚電郵　盜YouTuber帳號轉售黑市

YouTube宣布，下月開始將針對「低品質影片」進行打擊，如鼓勵消極行為和態度的內容（如欺淩、不誠實、不尊重他人、危險的惡作劇、不健康的飲食習慣等等）﹔不實內容或虛假信息和過於商業化影片、鼓吹消費文化的內容，都會遭到刪除。

另外，YouTube也開始實施額外的分紅計劃。若被認定為「低品質影片」，將收到黃標警告，並有可能被取消與YouTube合作夥伴計劃，和不被投放廣告影響獲利。YouTube同時會為未成年用戶推薦更多「高品質影片」，如鼓勵兒童成為好人的內容、鼓勵學習和好奇心的內容、內容側重於創造力、遊戲和想像力、側重於與現實世界問題互動的內容、以及促進多樣性、公平性和包容性的內容。

事實上，YouTube自今年8月開始，就已推出保護兒童及青少年計劃，例如將把13至17歲用戶發布的影片預設為私人影片﹑打開休息以及就寢提醒，同時關閉自動播放功能。並停止收集未成年用戶的「興趣」數據，去避免廣告推送情況。

【YouTube】YouTube功能再升級　增多重音軌、解鎖直播字幕限制

責任編輯：黃顯晴

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