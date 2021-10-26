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將軍澳海茵莊園加推　開放式389萬元起　折實均呎破2.27萬！

股樓投資 16:45 2021/10/26

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與港鐵康城站僅一街之隔，位於將軍澳石角路的海茵莊園，加推156伙單位，以最高折扣率計，買家最多可以97折買樓，折實價由388.8萬元起，至最貴920.2萬元，折實呎價約19,059元至24,315元。值得留意的是，整張價單折實平均呎價約22,784元。連同第1號價單合計，共有55伙折實價低於500萬元。

九建市務及銷售部高級銷售經理陳淑芳表示，今次加推單位售價比首張價單略貴，主要反映景觀及樓層因素，而首兩張價單計平均呎價為21,515元，仍較同區二手呎價為低，相信未來會加價加推。

延伸閱讀︰海茵莊園平絕將軍澳區私樓　折實最平388.8萬　九建：定價相宜　幫年輕人上車【下一頁

218C3室　開放式間隔 實用面積217平方呎【下一頁
218C8室　一房間隔 實用面積284平方呎【下一頁

值得留意的是，海茵莊園自推出以來，已成市場焦點，皆因入場金額細。陳淑芳續說，截至10月26日中午12時，展銷廳錄逾1.8萬人次參觀，收逾4,000張認購登記，以首兩張價單，即468伙計，超額認購約7.5倍，相信最快本周末賣樓，而銷售安排將於短期公布，或推出首兩張價單全部單位，即468伙。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 康城 九建 海茵莊園 將軍澳

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