【加元定存】加元定存最高息達12厘 外幣定存掀加息浪

▲ 加拿大央行將於本周三議息，市料暫忍手不變。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

加拿大央行將於本周三（10月27日）議息、本港時間翌日（28日）公布議息結果，當天更是超級星期四，因日本及歐央行也議息。花旗的專家料加拿大央行或進一步縮減買債規模，及至明年10月才加息。加國剛公布9月份通脹數據，受能源及食品價格急漲等刺激下，CPI按年抽升4.4%，創下18年新高。而外電料楓葉國將加碼縮表，且於明年下半年開始加息0.25厘，似乎是市場的共識。

業界料加拿大央行暫仍忍手，且維持息率不變，主要是觀望11月4日聯儲局議息後的啟示，才謀靜而後動。不過，港銀卻急不及待，下半年開始已破天荒齊調高加元定期存款息率，包括兩大發鈔行已搶閘猛加短存息。

3個月港元定存最高息3.28厘【下一頁】

比併大小行的加元定期存款息，鮮有搶外幣存款的建行亞洲，於10月11日新推7天加元定存年息9厘。中銀香港 （02388） 更早於8月21日已勁加此短存年息1.2厘至10厘。南商亦於9月1日加入戰團，大加該存期年息兩厘至10厘。滙豐（HSBC）更自8月起，將該行的7天加元定存年息累加2.2厘至11厘。可是，高處未算高，恒生 （00011） 於10月也大幅調升該存期年息兩厘至12厘，頓變高息王。

而對加元有需要的追息族，難免關注滙價的長短期走向，花旗的專家料加元短期內或先挑戰1.21，長線將試衝1.18關。花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，加拿大央行或進一步縮減買債，更可能於明年10月才加息。而美元兌加元的預測，未來3個月到一年約在1.26水平，長線目標為1.18。

至於短線操作方面，華僑永亨經濟師指，近日加元衝上1.2288後回吐，疊加大宗商品價格回落，但最近投機客又再對賭油價破百，估計未來兩周加元兌美元的高低區間介乎1.225至1.25，兌港元在6.2196至6.3465上落。

大行3個月人幣定存息最高2.66厘【下一頁】

此外，花旗1個月加元定期存款年息有兩厘，由即日起至年底，以新資金20萬港元作兌換可享優惠利率，但名額有限，額滿即止。

對於此定存的優惠利率，花旗發言人又提醒兩大注意，包括：（1）只適用於全新客戶，以及過去6個月內未有進行1萬美元之外幣交易（港元兌美元、及美元兌港元的交易除外）的現有客戶；（2）優惠不適用於透過網上或流動電話理財開立之定期存款。

更多【高息定存】文章

相關文章：【美元定存】美元定存最高息達6厘 專家料美滙指數挑戰97

【澳元定存】澳元定存息最高11厘 大行短存掀加息戰

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪