【香港出口】9月出口貨值按年上升16.5%　往新加坡出口貨值比往年同月升86.3%

政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，9月本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升16.5%和23.5%。

【香港出口】8月份出口貨量升18.6% 價格升6.1%

繼8月份錄得25.9%的按年升幅後，9月份商品整體出口貨值為4,418億元，較2020年同月上升16.5%。同時，繼2021年8月份錄得28.1%的按年升幅後，2021年9月份商品進口貨值為4,842億元，較2020年同月上升23.5%。2021年9月份錄得有形貿易逆差424億元，相等於商品進口貨值的8.8%。

按國家或地區分析，與2020年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升15.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升86.3%）、韓國（升58.8%）、台灣（升53.6%）和印度（升27.6%）。輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升11.2%。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升11.2%）。



2021年首9個月與2020年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國（升90.0%）、台灣（升45.8%）、韓國（升41.4%）、印度（升30.7%）和內地（升28.9%）。

按主要貨品類別分析，2021年9月份與2020年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增288億元，升16.5%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增178億元，升45.6%）、「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（增60億元，升34.0%）和「非金屬礦物製品」（增36億元，升30.7%）。然而，「通訊、錄音及音響設備和儀器」的整體出口貨值則錄得跌幅（減40億元，跌6.2%）。



疫情仍為環球經濟前景帶來不確定性



政府發言人表示，即使比較基數偏高，9月份商品出口貨值繼續按年顯著增長16.5%。輸往內地、美國、歐盟和其他主要亞洲市場錄得雙位數增長。2021年首9個月合計，商品貿易總額達74,337億元，較2018年同期的高位超出13.2%。



展望未來，環球經濟復蘇應會繼續支持外部需求。然而，疫情發展尤其是更具傳染性的變種病毒的威脅，仍然會為環球經濟前景帶來不確定性。同時，多個地方的供應瓶頸可能會阻礙環球生產和貿易活動。政府會密切留意相關情況。

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責任編輯：李智美