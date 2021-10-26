【筍工推介】民政事務局招聘經理　月薪逾3.1萬元　有3年工作經驗即可申請

民政事務局的公民事務部近日招聘經理一職，申請者只要有大學學歷，有3年工作經驗即可申請。該職位月薪31,750元，獲聘者將以非公務員合約聘用條款聘用，合約為期不長於14個月，但仍享有12日有薪年假、產假和疾病津貼。但工作時間與地點或會按局方的運作需要變動，或須不定時和超時工作，包括在晚上、周六和周日工作，以及偶爾在戶外工作。

有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職條件及實際工作內容。申請將於11月4日截止，要注意只可以郵寄方式遞交申請，由於邀請信或通知信將以電郵方式寄出，申請者須於申請書上提供正確的電郵地址，以確保邀請信或通知信妥為收悉。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請人可到民政事務總署各區民政事務處諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]。該表格也可在公務員事務局網站下載。



填妥申請表格後，須在截止申請日期或之前送交香港添馬添美道2號政府總部西翼11樓民政事務局公民事務部(1) (遞交申請的日期會以信封上的郵戳日期為準)。請在信封上註明「應徵經理(公民事務部(1))職位」。申請人如以郵遞方式遞交申請，請在投寄前確保信封面已清楚印有或寫上正確的地址，並已貼上足夠郵資，以免郵遞失誤。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。



有關申請倘逾期遞交或資料不全，將不獲受理。應徵者如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六個星期內接到通知。倘申請人未獲邀參加面試，則可視作落選論。

聯絡地址：香港添馬添美道2號政府總部西翼11樓民政事務局公民事務部(1)

查詢電話：3509 7037

截止申請日期(日/月/年)：04/11/2021 18:00:00

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