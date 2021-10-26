【內房危機】星展香港：房地產稅有正面影響　或可抵銷部分城市供應短缺問題

內地即將開展房地產稅試點工作，星展銀行 （香港） 研究部中國房地產業分析主管王丹表示，憂慮稅收影響需求，市場反應自然負面，但該行看法未太負面，甚至有正面影響，預期可抵消明年部分城市供應短缺的問題。

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王丹相信，今季會出台房地產稅試點更多細節，料房價增速快但供應少的城市會成為試點，估計首批試點城市的稅率不會太高，以免樓市震盪。另外，她預期當局會同步放寬或取消部分行政手段，包括限價，以觀察房地產稅效用，而今年賣地不多的城市，明年或出現供應不足問題，房地產稅有助調整供需，令樓價保持平穩。

她指，恒大 （03333） 事件加快國當局審視政策，近期中央亦發聲，包括央行、中銀保監及發改委，政策放鬆是大勢所趨。

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王丹指，8、9月單月均錄得約20%銷售面積下滑，資產冷卻速度較預期快。但受惠上半年銷售好，就算第四季的月度銷售面積及金額按年跌23%及36%，相信內房仍能達到去年全年水平。

她續稱，房地產商9月銷售額平均按年下跌26%，首9個月銷售目標完成率情況與去年差不多，但如果有房企未能達60%，即使市場回暖，也未必足以支撐企業達成全年銷售目標。

土地市場方面，集中供地新規出台王丹表示，第二批集中供地時點較預期遲，同時恒大事件導致房企融資更困難，不少房企停止買地、保留現金，第二批拍地有不少土地流拍，土地市場冷卻速度較預期快 。她指，部份發展商可趁機獲得利潤率較高的地，沒有買地的房企明年可售資源或會受影響，令地方政府財政會有壓力。

王丹相信，第三批集中供地必定會在年內完成，但企業參與度將較低，央企及國企會較活躍。

投資方面，她認為，房地產行業最壞時間已過，建議挑選下半年買地活躍、現金充足的房企，首選中海外 （00688） ，並看好龍光 （03380） 及碧桂園 （02007） 。

近期多間內房爆煲帶動物管併購機會增加，王丹稱，併購仍是行業增長動力之一，料會持續提速，不排除更多物管股會配股，尤其是希望透過併購提升規模的龍頭股。

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記者：袁諾曦